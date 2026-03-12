Рейтинг@Mail.ru
Постпред при ОЗХО: Запад не замечает применение Киевом токсичных химикатов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 12.03.2026 (обновлено: 14:21 12.03.2026)
Постпред при ОЗХО: Запад не замечает применение Киевом токсичных химикатов
Постпред при ОЗХО: Запад не замечает применение Киевом токсичных химикатов
Постпред при ОЗХО: Запад не замечает применение Киевом токсичных химикатов
Запад закрывает глаза на систематическое применение Киевом токсичных химикатов в зоне СВО, заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин. РИА Новости, 12.03.2026
специальная военная операция на украине
киев
россия
организация по запрещению химического оружия
владимир тарабрин
украина
Постпред при ОЗХО: Запад не замечает применение Киевом токсичных химикатов

Тарабрин: Запад не замечает применение Киевом токсичных химикатов в зоне СВО

© Фото : Посольство России в Нидерландах Владимир Тарабрин
Владимир Тарабрин
© Фото : Посольство России в Нидерландах
Владимир Тарабрин. Архивное фото
ГААГА, 12 мар - РИА Новости. Запад закрывает глаза на систематическое применение Киевом токсичных химикатов в зоне СВО, заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.
В Гааге с 10 по 13 марта проходит 111-я сессия исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Запад знает об использовании ВСУ химоружия, заявил постпред России в ОЗХО
27 ноября 2025, 20:11
27 ноября 2025, 20:11
"Коллективный Запад закрывает глаза на систематическое применение киевским режимом токсичных химикатов в зоне проведения СВО", - заявил Тарабрин в ходе сессии.
Он напомнил, что подробные данные об этом Россия регулярно представляет в ОЗХО.
"Рассчитываем на положительную реакцию Техсекретариата на поданный в июле 2025 года запрос России об оказании технической помощи в рамках п. 38 (е) статьи VIII КЗХО", - отметил постпред.
Российская сторона надеется, как добавил дипломат, что это снимет сомнения относительно российских утверждений.
Украинский военный запускает беспилотник
Киев использует БПЛА с химикатами, заявил делегат России в ОЗХО
24 ноября 2025, 19:46
24 ноября 2025, 19:46
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияОрганизация по запрещению химического оружияВладимир ТарабринУкраина
 
 
