Постпред при ОЗХО: Запад не замечает применение Киевом токсичных химикатов
Запад закрывает глаза на систематическое применение Киевом токсичных химикатов в зоне СВО, заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T14:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
