Постпред при ОЗХО: Запад не замечает применение Киевом токсичных химикатов

ГААГА, 12 мар - РИА Новости. Запад закрывает глаза на систематическое применение Киевом токсичных химикатов в зоне СВО, заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.

"Рассчитываем на положительную реакцию Техсекретариата на поданный в июле 2025 года запрос России об оказании технической помощи в рамках п. 38 (е) статьи VIII КЗХО", - отметил постпред.