Постпред России при ОЗХО прокомментировал удары США и Израиля по Ирану
Постпред России при ОЗХО прокомментировал удары США и Израиля по Ирану - РИА Новости, 12.03.2026
Постпред России при ОЗХО прокомментировал удары США и Израиля по Ирану
Удары США и Израиля по Ирану - серьёзное нарушение суверенитета страны, Устава ООН и норм международного права, заявил постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин. РИА Новости, 12.03.2026
иран
сша
израиль
Постпред России при ОЗХО прокомментировал удары США и Израиля по Ирану
Тарабрин назвал удары США и Израиля по Ирану нарушением суверенитета страны