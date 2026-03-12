Рейтинг@Mail.ru
Постпред России при ОЗХО прокомментировал удары США и Израиля по Ирану - РИА Новости, 12.03.2026
14:06 12.03.2026
Постпред России при ОЗХО прокомментировал удары США и Израиля по Ирану
Постпред России при ОЗХО прокомментировал удары США и Израиля по Ирану
Удары США и Израиля по Ирану - серьёзное нарушение суверенитета страны, Устава ООН и норм международного права, заявил постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T14:06:00+03:00
2026-03-12T14:06:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
владимир тарабрин
оон
организация по запрещению химического оружия
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, владимир тарабрин, оон, организация по запрещению химического оружия, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Владимир Тарабрин, ООН, Организация по запрещению химического оружия, Военная операция США и Израиля против Ирана
Постпред России при ОЗХО прокомментировал удары США и Израиля по Ирану

Тарабрин назвал удары США и Израиля по Ирану нарушением суверенитета страны

© Фото : МИД РФВладимир Тарабрин
Владимир Тарабрин - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : МИД РФ
Владимир Тарабрин. Архивное фото
ГААГА, 12 мар - РИА Новости. Удары США и Израиля по Ирану - серьёзное нарушение суверенитета страны, Устава ООН и норм международного права, заявил постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.
В Гааге с 10 по 13 марта проходит 111-я сессия исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
"Выражаем соболезнования руководству и народу Ирана, которые стали жертвами очередного неспровоцированного акта вооружённой агрессии США и Израиля. Это – серьёзное нарушение суверенитета Ирана, Устава ООН и норм международного права", - заявил Тарабрин в ходе сессии исполсовета.
Дипломат также выразил соболезнования родным и близким людей, пострадавших в ходе этого конфликта в других странах ближневосточного региона.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Захарова назвала ситуацию на Ближнем Востоке крайне непростой
В миреИранСШАИзраильВладимир ТарабринООНОрганизация по запрещению химического оружияВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
