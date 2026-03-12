Рейтинг@Mail.ru
СМИ: прибывший в Индию танкер отключал транспондеры для прохождения Ормуза - РИА Новости, 12.03.2026
14:36 12.03.2026 (обновлено: 14:40 12.03.2026)
СМИ: прибывший в Индию танкер отключал транспондеры для прохождения Ормуза
Пришедший в порт Мумбаи из саудовского порта Рас-Танура танкер "Шенлонг" с сырой нефтью отключал свои транспондеры и автоматическую систему идентификации, чтобы
в мире
ормузский пролив
мумбаи
международная морская организация
индия
ормузский пролив
мумбаи
индия
в мире, ормузский пролив, мумбаи, международная морская организация, индия
В мире, Ормузский пролив, Мумбаи, Международная морская организация, Индия
HT: танкер "Шенлонг" отключал транспондеры для прохождения Ормузского пролива

© REUTERS / Francis MascarenhasТанкер "Шенлонг" в порту Мумбаи, Индия
Танкер Шенлонг в порту Мумбаи, Индия - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© REUTERS / Francis Mascarenhas
Танкер "Шенлонг" в порту Мумбаи, Индия
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мар – РИА Новости. Пришедший в порт Мумбаи из саудовского порта Рас-Танура танкер "Шенлонг" с сырой нефтью отключал свои транспондеры и автоматическую систему идентификации, чтобы пройти через Ормузский пролив, сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на представителей порта.
Танкер класса Suezmax "Шенлонг" под либерийским флагом стал первым судном, направлявшимся в Индию и благополучно прошедшим через Ормузский пролив с тех пор, как США и Израиль начали авиаудары по Ирану.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
У США нет плана по восстановлению судоходства в Ормузе, заявил сенатор
Вчера, 13:57
"Танкер загрузил нефть в порту Рас-Танура в Саудовской Аравии 1 марта и отплыл два дня спустя. Данные отслеживания на море показали, что последний сигнал в Ормузском проливе был получен 8 марта, после чего танкер исчез из систем мониторинга, что предполагает, что экипаж отключил автоматическую систему идентификации судна во время прохождения опасного участка", - сообщает издание.
Судно, перевозившее 135 335 тонн сырой нефти, вновь появилось в базах данных отслеживания на следующий день после прохождения пролива и прибыло в Мумбаи около 13:00 в среду, сообщили представители порта. Прибывшая нефть будет поставлена на нефтеперерабатывающие заводы в Махуле, в восточной части Мумбаи.
Автоматическая система идентификации (AIS) на судах передает код судна, его местоположение, курс и скорость другим судам и контролирующим органам. Правила Международной морской организации требуют, чтобы AIS оставалась активной постоянно, когда суда находятся в движении или на якоре, для повышения безопасности. Однако в зонах высокого риска AIS может быть деактивирована, если капитан судна сочтет, что ее непрерывная работа поставит под угрозу безопасность судна. Отключение системы AIS снижает риск стать целью атак, но увеличивает риск столкновений и осложняет поисково-спасательные работы.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Танкеры вблизи Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Ставки фрахта танкеров в Ормузском проливе выросли на 600 процентов
Вчера, 12:02
 
