СМИ: прибывший в Индию танкер отключал транспондеры для прохождения Ормуза

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мар – РИА Новости. Пришедший в порт Мумбаи из саудовского порта Рас-Танура танкер "Шенлонг" с сырой нефтью отключал свои транспондеры и автоматическую систему идентификации, чтобы пройти через Ормузский пролив, сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на представителей порта.
Танкер класса Suezmax "Шенлонг" под либерийским флагом стал первым судном, направлявшимся в Индию и благополучно прошедшим через Ормузский пролив с тех пор, как США и Израиль начали авиаудары по Ирану.
"Танкер загрузил нефть в порту Рас-Танура в Саудовской Аравии 1 марта и отплыл два дня спустя. Данные отслеживания на море показали, что последний сигнал в Ормузском проливе был получен 8 марта, после чего танкер исчез из систем мониторинга, что предполагает, что экипаж отключил автоматическую систему идентификации судна во время прохождения опасного участка", - сообщает издание.
Судно, перевозившее 135 335 тонн сырой нефти, вновь появилось в базах данных отслеживания на следующий день после прохождения пролива и прибыло в Мумбаи около 13:00 в среду, сообщили представители порта. Прибывшая нефть будет поставлена на нефтеперерабатывающие заводы в Махуле, в восточной части Мумбаи.
Автоматическая система идентификации (AIS) на судах передает код судна, его местоположение, курс и скорость другим судам и контролирующим органам. Правила Международной морской организации требуют, чтобы AIS оставалась активной постоянно, когда суда находятся в движении или на якоре, для повышения безопасности. Однако в зонах высокого риска AIS может быть деактивирована, если капитан судна сочтет, что ее непрерывная работа поставит под угрозу безопасность судна. Отключение системы AIS снижает риск стать целью атак, но увеличивает риск столкновений и осложняет поисково-спасательные работы.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.