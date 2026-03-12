Рейтинг@Mail.ru
Посол России рассказал о развитии связей с Таиландом - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:26 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/tailand-2080337999.html
Посол России рассказал о развитии связей с Таиландом
Посол России рассказал о развитии связей с Таиландом - РИА Новости, 12.03.2026
Посол России рассказал о развитии связей с Таиландом
Прямые связи между вузами России и Таиланда в последние годы активно развиваются, становясь эффективной формой межвузовского сотрудничества двух стран, сообщил... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T20:26:00+03:00
2026-03-12T20:26:00+03:00
россия
таиланд
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155235/05/1552350506_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0fcbced3d91766dca78a0b5770c08efe.jpg
https://ria.ru/20260310/tailand-2079710274.html
https://ria.ru/20260310/tailand-2079700699.html
россия
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155235/05/1552350506_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_743731fc0f26cbfda21c6b05e6f78fd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, таиланд, в мире
Россия, Таиланд, В мире
Посол России рассказал о развитии связей с Таиландом

Томихин: связи России и Таиланда активно развиваются

© Depositphotos.com / AlexGukBOКаосан роуд, Бангкок, Таиланд
Каосан роуд, Бангкок, Таиланд - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Depositphotos.com / AlexGukBO
Каосан роуд, Бангкок, Таиланд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАНГКОК, 12 фев – РИА Новости. Прямые связи между вузами России и Таиланда в последние годы активно развиваются, становясь эффективной формой межвузовского сотрудничества двух стран, сообщил РИА Новости посол России в Таиланде Евгений Томихин, посетивший в четверг государственный университет таиландской провинции Убонратчатхани и прочитавший студентам и преподавателям вуза лекцию об истории и сегодняшнем дне российско-таиландских отношений.
"Мы с радостью отмечаем то, что в последние годы действительно устанавливается все больше прямых связей между университетами нашими и таиландскими", - сказал агентству глава российской дипмиссии в Таиланде.
Бангкок - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Посол России в Таиланде рассказал о сотнях обращений из-за отмены рейсов
10 марта, 15:12
Посол отметил, что между университетами двух стран подписываются совместные документы, разрабатываются совместные программы, наращивается обмен студентами, взаимные визиты преподавателей.
"Даже есть некоторые совместные проекты, которые являются как раз результатом такого рода договоренностей. Это хорошее начинание, тем более, что оно стало во многом возможным в том числе и благодаря практике проведения форумов ректоров вузов наших и таиландских", - сказал посол России, напомнив, что состоялись уже два таких форума.
Томихин подчеркнул, что форумы ректоров создают наиболее благоприятные возможности для старта прямого общения между вузами двух стран.
"Очень надеюсь, что и третий не за горами, потому что такой форум дает возможность прямого общения между университетами, руководством университетов, дает возможность договариваться о каких-то перспективных направлениях сотрудничества. Я знаю, что уже после первого форума, например, были подписаны несколько меморандумов между университетами России и Таиланда, и уже через полгода появились первые студенты", - сказал глава российской дипмиссии.
Посол назвал прямые контакты университетов очень эффективной формой межвузовских связей.
"Такие контакты позволяют вне зависимости от наличия или отсутствия бюджетной квоты или каких-то договоренностей по линии министерств и ведомств развивать и академические обмены, в том числе обмен преподавателями, ну и самые различные формы взаимодействия, которые сочтут возможными для себя эти университеты", - подытожил Томихин.
Страны мира. Таиланд - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
АТОР назвала число российских туристов, застрявших в Таиланде
10 марта, 14:29
 
РоссияТаиландВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала