Посол России рассказал о развитии связей с Таиландом

БАНГКОК, 12 фев – РИА Новости. Прямые связи между вузами России и Таиланда в последние годы активно развиваются, становясь эффективной формой межвузовского сотрудничества двух стран, сообщил РИА Новости посол России в Таиланде Евгений Томихин, посетивший в четверг государственный университет таиландской провинции Убонратчатхани и прочитавший студентам и преподавателям вуза лекцию об истории и сегодняшнем дне российско-таиландских отношений.

"Мы с радостью отмечаем то, что в последние годы действительно устанавливается все больше прямых связей между университетами нашими и таиландскими", - сказал агентству глава российской дипмиссии в Таиланде

Посол отметил, что между университетами двух стран подписываются совместные документы, разрабатываются совместные программы, наращивается обмен студентами, взаимные визиты преподавателей.

"Даже есть некоторые совместные проекты, которые являются как раз результатом такого рода договоренностей. Это хорошее начинание, тем более, что оно стало во многом возможным в том числе и благодаря практике проведения форумов ректоров вузов наших и таиландских", - сказал посол России , напомнив, что состоялись уже два таких форума.

Томихин подчеркнул, что форумы ректоров создают наиболее благоприятные возможности для старта прямого общения между вузами двух стран.

"Очень надеюсь, что и третий не за горами, потому что такой форум дает возможность прямого общения между университетами, руководством университетов, дает возможность договариваться о каких-то перспективных направлениях сотрудничества. Я знаю, что уже после первого форума, например, были подписаны несколько меморандумов между университетами России и Таиланда, и уже через полгода появились первые студенты", - сказал глава российской дипмиссии.

Посол назвал прямые контакты университетов очень эффективной формой межвузовских связей.