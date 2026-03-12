Рейтинг@Mail.ru
04:28 12.03.2026 (обновлено: 09:21 12.03.2026)
Волонтер рассказала, как тайцы наживаются на жалости россиян к поссумам
Тайцы разводят россиян на острове Пхукет на покупку сахарных поссумов, которых нельзя вывезти из Таиланда, в результате туристы вынуждены выбрасывать животных в РИА Новости, 12.03.2026
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Тайцы разводят россиян на острове Пхукет на покупку сахарных поссумов, которых нельзя вывезти из Таиланда, в результате туристы вынуждены выбрасывать животных в стране, к условиям которой они не приспособлены, рассказала РИА Новости российский волонтер в Таиланде Наталья.
Сахарный поссум или сумчатая летяга - небольшое древесное животное. По форме напоминает белку, но не является грызуном, а относится к роду сумчатых. Животное имеет небольшой размер, длина тела может достигать 20 сантиметров, а масса варьируется от 90 до 170 граммов. При нормальных условиях поссум живет до 15 лет.
"Чаще всего тайцы продают сахарных поссумов на туристических пляжах Карон, Ката, Патонг. Тайцы специально создают условия, вызывая жалость у туристов, держат поссумят на палящем солнце, в ржавых клетках, без воды и укрытия", - сказала Наталья.
Как уточнила девушка, цена за одно животное небольшая, буквально 1.000-1.500 тайских бат (от 2 500 до 3 800 рублей), при этом в России от 20 000 до 40 000 рублей стоят коричневые поссумы и от 150 000 рублей - белые.
"Туристы забирают из жалости, а потом сталкиваются с проблемой, что не могут вывезти животное из страны и ввезти на территорию РФ, так как поссумы считаются дикими животными и запрещены к ввозу и содержанию в России. Поэтому туристы решают их отпустить "на волю", - сказала собеседница агентства.
Волонтер отметила, что сахарные поссумы не живут на территории Таиланда - это не их естественная среда обитания, здесь нет пищи для них и существует множество опасностей, включая змей, птиц и кошек, "они не выживают в дикой природе более трех дней".
"Сахарный поссум - это дикое животное, он никогда не будет с вами ласковый как кошечка или собачка. Нужно помнить, что это сумчатое, а не грызуны, ближайший родственник кенгуру и коалы, а также, что это экзотическое ночное животное", - добавила Наталья.
Как пояснила волонтер, родиной сахарных поссумов является Австралия, но их завозят контрабандой по всему миру.
