ВС России нанесли поражение объектам инфраструктуры ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:26 12.03.2026 (обновлено: 14:23 12.03.2026)
ВС России нанесли поражение объектам инфраструктуры ВСУ
ВС РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые исползовались в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.03.2026
россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС РФ поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Андрей Станавов
Перейти в медиабанк
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" . Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. ВС РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые исползовались в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах", - говорится в сообщении.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
