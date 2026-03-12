https://ria.ru/20260312/svo-2080209096.html
ВС России нанесли поражение объектам инфраструктуры ВСУ
ВС России нанесли поражение объектам инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 12.03.2026
ВС России нанесли поражение объектам инфраструктуры ВСУ
ВС РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые исползовались в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T13:26:00+03:00
2026-03-12T13:26:00+03:00
2026-03-12T14:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055976088_0:167:3112:1918_1920x0_80_0_0_c8c95c1d8171d21bfb708a7b0a381a68.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055976088_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_8e998e818ba94386501e6441548ccc0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли поражение объектам инфраструктуры ВСУ
ВС РФ поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ