ВСУ потеряли более 85 боевиков в зоне действия "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли более 85 боевиков в зоне действия "Днепра" за сутки - РИА Новости, 12.03.2026
ВСУ потеряли более 85 боевиков в зоне действия "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли до 85 военных за сутки в зоне ответственности российской группировки войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ.
2026
ВСУ потеряли более 85 боевиков в зоне действия "Днепра" за сутки
