ВСУ потеряли более 160 боевиков в зоне действия "Юга" за сутки - РИА Новости, 12.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:17 12.03.2026 (обновлено: 13:21 12.03.2026)
ВСУ потеряли более 160 боевиков в зоне действия "Юга" за сутки
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня в зоне специальной военной операции
Реактивная система залпового огня в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Реактивная система залпового огня в зоне специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. ВСУ потеряли более 160 военных, танк за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Дружковка, Александровка, Белокузьминовка, Славянск, Алексеево-Дружковка, Николайполье и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 160 военнослужащих, танк, три бронетранспортера М113 производства США, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства и два склада боеприпасов", - говорится в сводке.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала