ВСУ потеряли более 160 боевиков в зоне действия "Юга" за сутки
ВСУ потеряли более 160 военных, танк за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T13:17:00+03:00
2026-03-12T13:17:00+03:00
2026-03-12T13:21:00+03:00
россия
