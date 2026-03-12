СМИ: около 30 немецких судов оказались заблокированы в Персидском заливе

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Около 30 судов, принадлежащих немецким компаниям, не могут покинуть Персидский залив из-за напряженной ситуации в регионе, сообщило издание Focus со ссылкой на Союз немецких судовладельцев (VDR).
Издание Stern в четверг сообщило, что грузовое судно немецкой судоходной компании Hapag-Lloyd было поражено шрапнелью в Ормузском проливе, на борту вспыхнул пожар. Кто именно произвёл выстрел, неизвестно.
"В настоящее время около 30 судов, принадлежащих немецким судоходным компаниям, находятся в Персидском заливе, фактически заблокированные в регионе из-за напряженной ситуации с безопасностью", - сообщили в VDR.
В их число входят контейнеровозы, танкеры, балкеры и два круизных судна.
"Жизнь моряков продолжается... экипаж следит за тем, чтобы судно оставалось маневренным и безопасным. Торговое судно нельзя просто заглушить, как автомобиль", - рассказали в Союзе немецких судовладельцев.
В начале марта VDR сообщал, что два немецких круизных лайнера не могут покинуть Персидский залив из-за приостановки судоходства по Ормузскому проливу.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.