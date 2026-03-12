Рейтинг@Mail.ru
СМИ: около 30 немецких судов оказались заблокированы в Персидском заливе - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/suda-2080289610.html
СМИ: около 30 немецких судов оказались заблокированы в Персидском заливе
СМИ: около 30 немецких судов оказались заблокированы в Персидском заливе - РИА Новости, 12.03.2026
СМИ: около 30 немецких судов оказались заблокированы в Персидском заливе
Около 30 судов, принадлежащих немецким компаниям, не могут покинуть Персидский залив из-за напряженной ситуации в регионе, сообщило издание Focus со ссылкой на... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T17:59:00+03:00
2026-03-12T17:59:00+03:00
в мире
персидский залив
ормузский пролив
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079960585_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_734e6fa0945427d4f1fa092a8f7dd2d4.jpg
https://ria.ru/20260312/proliv-2080236871.html
https://ria.ru/20260312/iran-2080029806.html
https://ria.ru/20260312/neft-2080048053.html
персидский залив
ормузский пролив
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079960585_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1fe9b6261825138a26a851f76597c548.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, персидский залив, ормузский пролив, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Персидский залив, Ормузский пролив, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: около 30 немецких судов оказались заблокированы в Персидском заливе

Focus: около 30 принадлежащих Германии судов не могут покинуть Персидский залив

© AP Photo / Altaf QadriНефтяные танкеры и грузовые суда
Нефтяные танкеры и грузовые суда - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Altaf Qadri
Нефтяные танкеры и грузовые суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Около 30 судов, принадлежащих немецким компаниям, не могут покинуть Персидский залив из-за напряженной ситуации в регионе, сообщило издание Focus со ссылкой на Союз немецких судовладельцев (VDR).
Издание Stern в четверг сообщило, что грузовое судно немецкой судоходной компании Hapag-Lloyd было поражено шрапнелью в Ормузском проливе, на борту вспыхнул пожар. Кто именно произвёл выстрел, неизвестно.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В США рассказали, когда смогут начать сопровождать суда в Ормузском проливе
Вчера, 14:59
"В настоящее время около 30 судов, принадлежащих немецким судоходным компаниям, находятся в Персидском заливе, фактически заблокированные в регионе из-за напряженной ситуации с безопасностью", - сообщили в VDR.
В их число входят контейнеровозы, танкеры, балкеры и два круизных судна.
"Жизнь моряков продолжается... экипаж следит за тем, чтобы судно оставалось маневренным и безопасным. Торговое судно нельзя просто заглушить, как автомобиль", - рассказали в Союзе немецких судовладельцев.
В начале марта VDR сообщал, что два немецких круизных лайнера не могут покинуть Персидский залив из-за приостановки судоходства по Ормузскому проливу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
История с географией: Иран нанес Западу сокрушительное поражение
Вчера, 08:00
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.
Грузовое судно Mayuree Naree под флагом Таиланда горит в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
"Сопутствующий ущерб". Чем пожертвуют США в войне с Ираном
Вчера, 08:00
 
В миреПерсидский заливОрмузский проливСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала