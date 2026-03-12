СМИ: около 30 немецких судов оказались заблокированы в Персидском заливе

Около 30 судов, принадлежащих немецким компаниям, не могут покинуть Персидский залив из-за напряженной ситуации в регионе, сообщило издание Focus со ссылкой на Союз немецких судовладельцев (VDR).

Издание Stern в четверг сообщило, что грузовое судно немецкой судоходной компании Hapag-Lloyd было поражено шрапнелью в Ормузском проливе , на борту вспыхнул пожар. Кто именно произвёл выстрел, неизвестно.

"В настоящее время около 30 судов, принадлежащих немецким судоходным компаниям, находятся в Персидском заливе , фактически заблокированные в регионе из-за напряженной ситуации с безопасностью", - сообщили в VDR.

В их число входят контейнеровозы, танкеры, балкеры и два круизных судна.

"Жизнь моряков продолжается... экипаж следит за тем, чтобы судно оставалось маневренным и безопасным. Торговое судно нельзя просто заглушить, как автомобиль", - рассказали в Союзе немецких судовладельцев.

В начале марта VDR сообщал, что два немецких круизных лайнера не могут покинуть Персидский залив из-за приостановки судоходства по Ормузскому проливу.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока