В Таганроге мать осудили на 18 лет за убийство младенца и ранение его брата
В Таганроге мать осудили на 18 лет за убийство младенца и ранение его брата - РИА Новости, 12.03.2026
В Таганроге мать осудили на 18 лет за убийство младенца и ранение его брата
Суд приговорил к 18 годам колонии 36-летнюю жительницу Таганрога Ростовской области, которая убила одного своего младенца и ранила второго, сообщает прокуратура РИА Новости, 12.03.2026
