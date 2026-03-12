Рейтинг@Mail.ru
В Таганроге мать осудили на 18 лет за убийство младенца и ранение его брата
20:56 12.03.2026
В Таганроге мать осудили на 18 лет за убийство младенца и ранение его брата
В Таганроге мать осудили на 18 лет за убийство младенца и ранение его брата
В Таганроге мать осудили на 18 лет за убийство младенца и ранение его брата

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мар - РИА Новости. Суд приговорил к 18 годам колонии 36-летнюю жительницу Таганрога Ростовской области, которая убила одного своего младенца и ранила второго, сообщает прокуратура региона.
По информации ведомства, в ноябре 2024 года женщина, находясь у себя в квартире на улице Пальмиро Тольятти в Таганроге, избила своих шестимесячных сыновей. В результате один из них погиб, другого врачи смогли спасти.
"Суд приговорил виновную к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок два года", - говорится в пресс-релизе.
