На Урале осудили экс-учителя на 15 лет за съемку порно с детьми из детдома

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Талицкий районный суд приговорил к 15 годам колонии теперь уже бывшего учителя информатики, который развращал детей из свердловского детского дома, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.

"Пятнадцать лет колонии строгого режима, 1,5 года ограничения свободы и лишен права заниматься педагогической деятельностью сроком на пять лет", – сказали в суде на просьбу прокомментировать приговор.

Там уточнили, что мужчине вменяли перечень таких уголовных статей: развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц, незаконные изготовление и оборот порнографических материалов в интернете, изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста и использование несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов.

Судя по карточке дела, фамилия и имя фигуранта скрыты, также скрыты и имена его адвокатов.