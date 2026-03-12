https://ria.ru/20260312/sud-2080337154.html
На Урале осудили экс-учителя на 15 лет за съемку порно с детьми из детдома
На Урале осудили экс-учителя на 15 лет за съемку порно с детьми из детдома
На Урале осудили экс-учителя на 15 лет за съемку порно с детьми из детдома
Талицкий районный суд приговорил к 15 годам колонии теперь уже бывшего учителя информатики, который развращал детей из свердловского детского дома, сообщили РИА РИА Новости, 12.03.2026
На Урале осудили экс-учителя на 15 лет за съемку порно с детьми из детдома
Суд на Урале дал 15 лет экс-учителю, который снимал порно с сиротами из детдома
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Талицкий районный суд приговорил к 15 годам колонии теперь уже бывшего учителя информатики, который развращал детей из свердловского детского дома, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
"Пятнадцать лет колонии строгого режима, 1,5 года ограничения свободы и лишен права заниматься педагогической деятельностью сроком на пять лет", – сказали в суде на просьбу прокомментировать приговор.
Там уточнили, что мужчине вменяли перечень таких уголовных статей: развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц, незаконные изготовление и оборот порнографических материалов в интернете, изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста и использование несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов.
Судя по карточке дела, фамилия и имя фигуранта скрыты, также скрыты и имена его адвокатов.
По данным екатеринбургского портала E1.RU, среди потерпевших – восемь школьников, а педагог информатики "одной из сельских школ на востоке Свердловской области" десять лет подряд брал под опеку воспитанников детского дома, развращал их и снимал порно.