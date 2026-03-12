Суд не лишил российского гражданства фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд не стал лишать гражданства РФ фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее прокурор в прениях сторон просил лишить гражданства РФ тех фигурантов, которые приобрели его в течение жизни, сообщал РИА Новости один из участников процесса.
Сегодня в ходе оглашения приговора суд не выносил решений, касающихся чьего-либо гражданства.
Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил 15 из 19 фигурантов к пожизненным срокам, ещё четверым назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 19 лет 11 месяцев до 22,5 лет.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.