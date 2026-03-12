В Курске суд оставил обвиняемого в хищении на фортификациях под стражей

КУРСК, 12 мар - РИА Новости. Курский областной суд оставил без изменения решение первой инстанции в виде заключения под стражу обвиняемого в хищениях на строительстве фортификаций директора стройфирмы Игоря Ругаева, сообщили в пресс-службе судов по региону.