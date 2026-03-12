В Курске суд оставил обвиняемого в хищении на фортификациях под стражей

КУРСК, 12 мар - РИА Новости. Курский областной суд оставил без изменения решение первой инстанции в виде заключения под стражу обвиняемого в хищениях на строительстве фортификаций директора стройфирмы Игоря Ругаева, сообщили в пресс-службе судов по региону.
Как сообщили в пресс-службе судов, Ругаев обвиняется в хищении денежных средств в особо крупном размере по предварительному сговору, выделенных на возведение фортификационных сооружений в приграничных районах Курской области.
"Курский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу, поданную Игорем Ругаевым на постановление Ленинского районного суда города Курска о мере пресечения в отношении него в виде заключения под стражу... Курский областной суд решение суда первой инстанции оставил без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.
Уточняется, что апелляционное определение может быть обжаловано.