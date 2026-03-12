Нижегородца осудили на 2,5 года колонии за наезд на сотрудников ФСБ

"Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья), и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.