16:11 12.03.2026 (обновлено: 16:12 12.03.2026)
Нижегородца осудили на 2,5 года колонии за наезд на сотрудников ФСБ
Нижегородца осудили на 2,5 года колонии за наезд на сотрудников ФСБ
Житель Нижнего Новгорода осужден на 2,5 года колонии общего режима за применение насилия к сотрудникам ФСБ, которых он специально сбил на своем автомобиле,... РИА Новости, 12.03.2026
происшествия, россия, нижний новгород, нижегородская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Нижегородца осудили на 2,5 года колонии за наезд на сотрудников ФСБ

Нижегородец получил 2,5 года колонии за преднамеренный наезд на сотрудников ФСБ

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода осужден на 2,5 года колонии общего режима за применение насилия к сотрудникам ФСБ, которых он специально сбил на своем автомобиле, сообщается на сайте Ленинского районного суда.
По версии следствия, 5 мая 2025 года сотрудники УФСБ России по Нижегородской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий подошли к автомобилю на улице Адмирала Макарова и потребовали у водителя предъявить документы, удостоверяющие его личность, а также сообщили о необходимости проехать к следователю. Подсудимый начал движение на автомобиле, провезя сотрудника ФСБ на капоте несколько метров. Затем водитель, начав движение назад, ударил автомобилем по ногам второго сотрудника ФСБ, отчего последний упал на асфальт.
"Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья), и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
ПроисшествияРоссияНижний НовгородНижегородская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
