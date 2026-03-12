Рейтинг@Mail.ru
15:34 12.03.2026
Суд рассмотрит иск к экс-главе мемориала "Пантеон защитников Отечества"
происшествия, россия, московская область (подмосковье), вячеслав филиппов, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Вячеслав Филиппов, Генеральная прокуратура РФ
© РИА Новости / Руслан КривобокЗал заседаний суда
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Зал заседаний суда. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Красногорский городской суд Подмосковья 24 марта рассмотрит по существу иск к бывшему руководителю Федерального военного мемориала "Пантеон защитников Отечества" Вячеславу Филиппову и иным лицам о взыскании более полумиллиарда рублей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Слушание по итогам предварительного судебного заседания было назначено на 24 марта, сообщается в материалах.
Ранее в суд Подмосковья поступил иск о взыскании в доход РФ более полумиллиарда рублей, полученных в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Ответчиками по нему являются Филиппов, бенефициарный владелец ООО "ПСС", ООО "ИТ-ком" и ООО "АЗИМУТ КС" Олег Суворов и иные лица. Средства, по данным Генпрокуратуры РФ, были незаконно получены в результате заключения в 2020-2024 годах контрактов и договоров с ФГБУ "Пантеон защитников Отечества" Минобороны России.
Филиппову в рамках уголовного дела предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки, Суворову - в даче такой взятки. Оба фигуранта находятся в СИЗО.
Блогер Александра Митрошина перед началом судебного заседания у здания Тверского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Вячеслав ФилипповГенеральная прокуратура РФ
 
 
