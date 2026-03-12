Суд рассмотрит иск к экс-главе мемориала "Пантеон защитников Отечества"

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Красногорский городской суд Подмосковья 24 марта рассмотрит по существу иск к бывшему руководителю Федерального военного мемориала "Пантеон защитников Отечества" Вячеславу Филиппову и иным лицам о взыскании более полумиллиарда рублей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.