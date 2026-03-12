Фигуранты по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в здании суда во время оглашения приговора

Суд конфисковал четыре миллиона рублей у фигурантов теракта в "Крокусе"

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд конфисковал 4 миллиона 300 тысяч рублей, эти средства фигуранты дела о трагедии в "Крокусе" получили за теракт, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Судом конфискованы более 4 миллионов 300 тысяч рублей, полученных и использованных осужденными для совершения преступлений", - сообщили в пресс-службе.