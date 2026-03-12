Рейтинг@Mail.ru
Суд конфисковал четыре миллиона рублей у фигурантов теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
13:15 12.03.2026 (обновлено: 13:20 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/sud-2080205494.html
Суд конфисковал четыре миллиона рублей у фигурантов теракта в "Крокусе"
Суд конфисковал четыре миллиона рублей у фигурантов теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 12.03.2026
Суд конфисковал четыре миллиона рублей у фигурантов теракта в "Крокусе"
Второй Западный окружной военный суд конфисковал 4 миллиона 300 тысяч рублей, эти средства фигуранты дела о трагедии в "Крокусе" получили за теракт, сообщили... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T13:15:00+03:00
2026-03-12T13:20:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
крокус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080199032_0:142:3388:2048_1920x0_80_0_0_98b13d0eb5d6247c779f1c81c5328ad4.jpg
https://ria.ru/20260312/krokus-2080188130.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080199032_349:0:3080:2048_1920x0_80_0_0_822f70a07513185a51e71249226915a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Крокус
Суд конфисковал четыре миллиона рублей у фигурантов теракта в "Крокусе"

Суд конфисковал 4 млн 300 тыс рублей у фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФигуранты по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в здании суда во время оглашения приговора
Фигуранты по делу о теракте в концертном зале Крокус Сити Холл в здании суда во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Фигуранты по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в здании суда во время оглашения приговора
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд конфисковал 4 миллиона 300 тысяч рублей, эти средства фигуранты дела о трагедии в "Крокусе" получили за теракт, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Судом конфискованы более 4 миллионов 300 тысяч рублей, полученных и использованных осужденными для совершения преступлений", - сообщили в пресс-службе.
В четверг второй Западный окружной военный суд приговорил 15 из 19 фигурантов к пожизненным срокам, ещё четверым назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 19 лет 11 месяцев до 22,5 лет.
Обстановка в зале суда перед оглашением приговора обвиняемым в совершении теракта в концертном зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Защита обжалует приговор фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Вчера, 12:26
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияКрокус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала