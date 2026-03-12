https://ria.ru/20260312/sud-2080205494.html
Суд конфисковал четыре миллиона рублей у фигурантов теракта в "Крокусе"
Второй Западный окружной военный суд конфисковал 4 миллиона 300 тысяч рублей, эти средства фигуранты дела о трагедии в "Крокусе" получили за теракт, сообщили... РИА Новости, 12.03.2026
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд конфисковал 4 миллиона 300 тысяч рублей, эти средства фигуранты дела о трагедии в "Крокусе" получили за теракт, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Судом конфискованы более 4 миллионов 300 тысяч рублей, полученных и использованных осужденными для совершения преступлений", - сообщили в пресс-службе.
В четверг второй Западный окружной военный суд приговорил 15 из 19 фигурантов к пожизненным срокам, ещё четверым назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 19 лет 11 месяцев до 22,5 лет.