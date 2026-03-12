https://ria.ru/20260312/sud-2080204151.html
Суд изъял авто, на котором исполнители теракта в "Крокусе" хотели скрыться
Суд изъял авто, на котором исполнители теракта в "Крокусе" хотели скрыться - РИА Новости, 12.03.2026
Суд изъял авто, на котором исполнители теракта в "Крокусе" хотели скрыться
Второй Западный окружной военный суд конфисковал автомобиль, на котором исполнители теракта в "Крокус сити холле" хотели скрыться из России, передает... РИА Новости, 12.03.2026
россия
брянская область
2026
Новости
ru-RU
Суд изъял авто, на котором исполнители теракта в "Крокусе" хотели скрыться
