Суд изъял авто, на котором исполнители теракта в "Крокусе" хотели скрыться
Теракт в "Крокус Сити Холле"
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
13:10 12.03.2026
Суд изъял авто, на котором исполнители теракта в "Крокусе" хотели скрыться
теракт в "крокус сити холле"
россия
брянская область
крокус сити холл
осаго
крокус
авто
россия, брянская область, крокус сити холл, осаго, крокус, авто
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Брянская область, Крокус Сити Холл, ОСАГО, Крокус, Авто
Фигуранты по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в здании суда во время оглашения приговора
Фигуранты по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в здании суда во время оглашения приговора
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд конфисковал автомобиль, на котором исполнители теракта в "Крокус сити холле" хотели скрыться из России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Автомобиль марки Renault конфисковать в доход государства", - решила судебная коллегия.
Террористы скрылись с места преступления на автомобиле Renault Symbol, их задержали в Брянской области. Машина принадлежала Диловару Исломову, он продал её за месяц до трагедии, страховой полис ОСАГО на нее так и не был переоформлен.
Ранее суд также конфисковал квартиру, которую исполнители снимали у Алишера Касимова.
Сегодня 2-й Западный окружной военный суд приговорил 15 из 19 фигурантов к пожизненным срокам, ещё четверым назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 19 лет 11 месяцев до 22,5 лет.
Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" приговорили к пожизненным срокам
