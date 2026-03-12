Суд конфисковал квартиру фигуранта дела о теракте в "Крокусе" в Подмосковье

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд конфисковал квартиру фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Алишера Касимова*, которую он сдавал исполнителям теракта, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.