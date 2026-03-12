https://ria.ru/20260312/sud-2080176635.html
Суд конфисковал квартиру фигуранта дела о теракте в "Крокусе" в Подмосковье
Суд конфисковал квартиру фигуранта дела о теракте в "Крокусе" в Подмосковье - РИА Новости, 12.03.2026
Суд конфисковал квартиру фигуранта дела о теракте в "Крокусе" в Подмосковье
Второй Западный окружной военный суд конфисковал квартиру фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Алишера Касимова*, которую он сдавал исполнителям... РИА Новости, 12.03.2026
