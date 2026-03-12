Суд в Москве вынес приговор женщине за сбор денег на квадрокоптер для ВСУ

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы назначил 3,5 года колонии женщине за сбор денег на квадрокоптер для ВСУ, сообщили РИА Новости в суде.

"Хорошевский районный суд города Москвы 11 марта 2026 года приговорил к 3,5 годам колонии Корчагину Екатерину Александровну за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства", - сказал собеседник агентства.

Суд установил, что Корчагина опубликовала объявление о сборе денежных средств для покупки квадрокоптера для нужд ВСУ на своей странице в соцсети Instagram* (признана экстремистской и запрещена в РФ ).

Кроме этого, ей на три года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.