Суд в Москве вынес приговор женщине за сбор денег на квадрокоптер для ВСУ
Суд в Москве вынес приговор женщине за сбор денег на квадрокоптер для ВСУ - РИА Новости, 12.03.2026
Суд в Москве вынес приговор женщине за сбор денег на квадрокоптер для ВСУ
Хорошевский суд Москвы назначил 3,5 года колонии женщине за сбор денег на квадрокоптер для ВСУ, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 12.03.2026
Суд в Москве вынес приговор женщине за сбор денег на квадрокоптер для ВСУ
РИА Новости: суд дал 3,5 года колонии женщине за сбор денег на коптер для ВСУ