Суд в Москве вынес приговор женщине за сбор денег на квадрокоптер для ВСУ - РИА Новости, 12.03.2026
11:01 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/sud-2080159200.html
Суд в Москве вынес приговор женщине за сбор денег на квадрокоптер для ВСУ
Суд в Москве вынес приговор женщине за сбор денег на квадрокоптер для ВСУ

РИА Новости: суд дал 3,5 года колонии женщине за сбор денег на коптер для ВСУ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы назначил 3,5 года колонии женщине за сбор денег на квадрокоптер для ВСУ, сообщили РИА Новости в суде.
"Хорошевский районный суд города Москвы 11 марта 2026 года приговорил к 3,5 годам колонии Корчагину Екатерину Александровну за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства", - сказал собеседник агентства.
Суд установил, что Корчагина опубликовала объявление о сборе денежных средств для покупки квадрокоптера для нужд ВСУ на своей странице в соцсети Instagram* (признана экстремистской и запрещена в РФ).
Кроме этого, ей на три года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
