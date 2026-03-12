https://ria.ru/20260312/sud-2080120099.html
В Приморье осудили двух жителей, надругавшихся над флагом России
Суд в Приморье назначил по 5 месяцев ограничения свободы двум местным жителям, которые надругались над государственным флагом РФ, установленным на вершине сопки
2026-03-12T07:42:00+03:00
2026-03-12T07:42:00+03:00
2026-03-12T07:42:00+03:00
происшествия
россия
дальнегорск
россия
дальнегорск
2026
В Приморье осудили двух жителей, надругавшихся над флагом России
ВЛАДИВОСТОК, 12 мар - РИА Новости. Суд в Приморье назначил по 5 месяцев ограничения свободы двум местным жителям, которые надругались над государственным флагом РФ, установленным на вершине сопки в Дальнегорске, сообщает краевая прокуратура.
"Мировой судья судебного участка судебного района Дальнегорска
вынес обвинительный приговор в отношении 21-летнего и 22-летнего местных жителей... С учетом позиции государственного обвинителя суд признал подсудимых виновными и назначил наказание в виде 5 месяцев ограничения свободы каждому", - говорится в сообщении
.
Фигуранты признаны виновными по статье 329 УК РФ
"Надругательство над государственным флагом Российской Федерации".
Установлено, что в январе 2025 года обвиняемые на вершине сопки "Пик Вербованных" на территории Дальнегорска демонстративно сорвали государственный флаг РФ.
"Затем они перенесли его в лесной массив, где нанесли на полотнище маркером надписи и рисунок, содержащие признаки надругательства и осквернения флага России, после чего бросили флаг и закопали его в снег", - сообщает прокуратура.
Приговор не вступил в законную силу.