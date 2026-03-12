В Приморье осудили двух жителей, надругавшихся над флагом России

ВЛАДИВОСТОК, 12 мар - РИА Новости. Суд в Приморье назначил по 5 месяцев ограничения свободы двум местным жителям, которые надругались над государственным флагом РФ, установленным на вершине сопки в Дальнегорске, сообщает краевая прокуратура.

Установлено, что в январе 2025 года обвиняемые на вершине сопки "Пик Вербованных" на территории Дальнегорска демонстративно сорвали государственный флаг РФ.

"Затем они перенесли его в лесной массив, где нанесли на полотнище маркером надписи и рисунок, содержащие признаки надругательства и осквернения флага России, после чего бросили флаг и закопали его в снег", - сообщает прокуратура.