ФБР работает у синагоги в Мичигане, где неизвестный открыл стрельбу
ФБР работает у синагоги в Мичигане, где неизвестный открыл стрельбу - 12.03.2026
ФБР работает у синагоги в Мичигане, где неизвестный открыл стрельбу
Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США находятся у синагоги в штате Мичиган, где неизвестный совершил таран автомобилем и открыл стрельбу, сообщил... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T20:47:00+03:00
2026-03-12T20:47:00+03:00
2026-03-12T20:57:00+03:00
фбр
в мире
мичиган
сша
кэш патель
мичиган
сша
ФБР работает у синагоги в Мичигане, где неизвестный открыл стрельбу
