ФБР работает у синагоги в Мичигане, где неизвестный открыл стрельбу - РИА Новости, 12.03.2026
20:47 12.03.2026 (обновлено: 20:57 12.03.2026)
ФБР работает у синагоги в Мичигане, где неизвестный открыл стрельбу
ФБР работает у синагоги в Мичигане, где неизвестный открыл стрельбу
Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США находятся у синагоги в штате Мичиган, где неизвестный совершил таран автомобилем и открыл стрельбу, сообщил... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T20:47:00+03:00
2026-03-12T20:57:00+03:00
ФБР работает у синагоги в Мичигане, где неизвестный открыл стрельбу

ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США находятся у синагоги в штате Мичиган, где неизвестный совершил таран автомобилем и открыл стрельбу, сообщил директор ведомства Кэш Патель.
"Сотрудники ФБР совместно с партнерами в Мичигане реагируют на предполагаемый наезд автомобиля и стрельбу в синагоге... в Уэст-Блумфилд-Тауншип, штат Мичиган", - написал Патель в X.
Ранее полиция штата сообщила, что инцидент со стрельбой в синагоге произошел в 12.30 по местному времени (19.30 мск). О жертвах и пострадавших не сообщалось.
