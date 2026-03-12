Рейтинг@Mail.ru
Несколько стран НАТО забрали часть техники с учений в Арктике, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:25 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/strany-2080298047.html
Несколько стран НАТО забрали часть техники с учений в Арктике, сообщили СМИ
Несколько стран НАТО забрали часть техники с учений в Арктике, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.03.2026
Несколько стран НАТО забрали часть техники с учений в Арктике, сообщили СМИ
Несколько стран забрали часть военной техники с учений в НАТО в Арктике на фоне эскалации на Ближнем Востоке, сообщает издание Defence News со ссылкой на... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T18:25:00+03:00
2026-03-12T18:25:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
арктика
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586627679_0:268:2757:1819_1920x0_80_0_0_48d0530a0481cb2dfafd857b7b7b3335.jpg
https://ria.ru/20250221/ucheniya-2000584049.html
сша
ближний восток
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586627679_0:167:2508:2048_1920x0_80_0_0_dc7741dc2b4a3caa4b78d1d7fe27d394.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, ближний восток, арктика, нато
В мире, США, Ближний Восток, Арктика, НАТО
Несколько стран НАТО забрали часть техники с учений в Арктике, сообщили СМИ

Defence News: несколько стран забрали военную технику с учений НАТО в Арктике

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Несколько стран забрали часть военной техники с учений в НАТО в Арктике на фоне эскалации на Ближнем Востоке, сообщает издание Defence News со ссылкой на источники.
"Несколько стран, которые планировали участвовать в крупнейших военных учениях НАТО в Арктике, вывели свою военную технику, включая боевые корабли и истребители, на фоне растущего беспокойства из-за расширения конфликта с Ираном", - говорится в публикации.
В частности, планировалось, что в учениях, которые проходят с 9 по 19 марта, примет участие итальянский эсминец Andrea Doria, однако источники издания сообщили, что корабль несколько дней назад отправился обратно в Италию. Кроме того, на учениях нет эскадрильи истребителей F-35B Корпуса морской пехоты США. При этом в армии США по соображениям безопасности не стали подтверждать, были ли истребители перенаправлены для вероятного развертывания на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Британские военные во время учений НАТО в Норвегии - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
"Плацдарм почти готов". В НАТО решили зайти с другого направления
21 февраля 2025, 08:00
 
В миреСШАБлижний ВостокАрктикаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала