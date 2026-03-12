https://ria.ru/20260312/strany-2080298047.html
Несколько стран НАТО забрали часть техники с учений в Арктике, сообщили СМИ
Несколько стран НАТО забрали часть техники с учений в Арктике, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.03.2026
Несколько стран НАТО забрали часть техники с учений в Арктике, сообщили СМИ
Несколько стран забрали часть военной техники с учений в НАТО в Арктике на фоне эскалации на Ближнем Востоке, сообщает издание Defence News со ссылкой на... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T18:25:00+03:00
2026-03-12T18:25:00+03:00
2026-03-12T18:25:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
арктика
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586627679_0:268:2757:1819_1920x0_80_0_0_48d0530a0481cb2dfafd857b7b7b3335.jpg
https://ria.ru/20250221/ucheniya-2000584049.html
сша
ближний восток
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586627679_0:167:2508:2048_1920x0_80_0_0_dc7741dc2b4a3caa4b78d1d7fe27d394.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ближний восток, арктика, нато
В мире, США, Ближний Восток, Арктика, НАТО
Несколько стран НАТО забрали часть техники с учений в Арктике, сообщили СМИ
Defence News: несколько стран забрали военную технику с учений НАТО в Арктике