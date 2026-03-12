Рейтинг@Mail.ru
Добыча нефти сократилась на десять миллионов баррелей в сутки из-за Ормуза
12:07 12.03.2026 (обновлено: 12:10 12.03.2026)
Добыча нефти сократилась на десять миллионов баррелей в сутки из-за Ормуза
в мире
© Depositphotos.com / MakhnachДобыча нефти
© Depositphotos.com / Makhnach
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Страны Персидского залива сократили добычу нефти как минимум на 10 миллионов баррелей в сутки из-за перекрытия Ормузского пролива, сообщило в своем докладе Международное энергетическое агентство (МЭА).
"В связи с тем, что потоки нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив упали с примерно 20 миллионов баррелей в сутки в довоенный период до практически полного их сокращения в настоящее время, а пропускная способность этого важнейшего водного пути ограничена и хранилища заполняются, страны Персидского залива сократили общую добычу нефти по меньшей мере на 10 миллионов баррелей в сутки", - говорится в отчете.
МЭА отмечает, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке создает крупнейший сбой в поставках за всю историю мирового рынка нефти и в отсутствие быстрого возобновления судоходства потери будут увеличиваться.
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
МЭА понизило прогноз по добыче нефти в 2026 году вдвое
В мире Персидский залив Ормузский пролив Ближний Восток Международное энергетическое агентство Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
