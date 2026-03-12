https://ria.ru/20260312/strany-2080179693.html
Добыча нефти сократилась на десять миллионов баррелей в сутки из-за Ормуза
Добыча нефти сократилась на десять миллионов баррелей в сутки из-за Ормуза - РИА Новости, 12.03.2026
Добыча нефти сократилась на десять миллионов баррелей в сутки из-за Ормуза
Страны Персидского залива сократили добычу нефти как минимум на 10 миллионов баррелей в сутки из-за перекрытия Ормузского пролива, сообщило в своем докладе... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T12:07:00+03:00
2026-03-12T12:07:00+03:00
2026-03-12T12:10:00+03:00
в мире
персидский залив
ормузский пролив
ближний восток
международное энергетическое агентство
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156249/59/1562495947_0:299:2001:1424_1920x0_80_0_0_5dd17b0625edd42896b7d3ec5b6ce9c1.jpg
https://ria.ru/20260312/mea-2080178902.html
персидский залив
ормузский пролив
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156249/59/1562495947_21:0:1920:1424_1920x0_80_0_0_632f45c857d55dcbdb49a295ef7b28f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, персидский залив, ормузский пролив, ближний восток, международное энергетическое агентство, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Персидский залив, Ормузский пролив, Ближний Восток, Международное энергетическое агентство, Военная операция США и Израиля против Ирана
Добыча нефти сократилась на десять миллионов баррелей в сутки из-за Ормуза
МЭА: страны Персидского залива сократили добычу нефти на 10 миллионов б/с