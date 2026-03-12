Ставки фрахта танкеров в Ормузском проливе выросли на 600 процентов

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Ставки фрахта нефтяных танкеров класса VLCC для прохода через Ормузский пролив выросли на 600 процентов от уровня годичной давности, до 14 долларов за баррель, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА).
Суда такого класса чаще всего используются для этого маршрута.
"Ставки VLCC на рынках Ближнего Востока, Персидского залива и Азии, которые в феврале уже выросли на 2,54 доллара за баррель по сравнению с предыдущим месяцем, до 4,13 доллара за баррель (плюс 141 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в начале марта превысили 14 долларов за баррель, что почти на 600 процентов выше уровня годичной давности", — говорится в докладе агентства.
Отмечается, что рост ставок фрахта танкеров в Ормузском проливе оказал влияние и на другие классы судов. Так ставки на Suezmax выросли в феврале до примерно двух долларов за баррель на ключевых маршрутах Атлантического бассейна, включая Западную Африку — Великобританию и побережье Мексиканского залива — Европу. В начале марта же они превысили семь долларов за баррель.
При этом цены на танкеры класса Aframax в Северном море в феврале выросли на 0,79 доллара за баррель в месячном выражении, до 1,79 доллара, оставаясь сравнительно менее подверженными влиянию резкого удорожания перевозок на VLCC.
Росту ставок способствовал высокий спрос на перевалку с судна на судно в портах Мексиканского залива, а также улучшение экономической ситуации в Карибском бассейне после ослабления венесуэльских ограничений, добавляется в докладе.