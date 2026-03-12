Рейтинг@Mail.ru
Ставки фрахта танкеров в Ормузском проливе выросли на 600 процентов - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 12.03.2026 (обновлено: 12:56 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/stavki-2080177817.html
Ставки фрахта танкеров в Ормузском проливе выросли на 600 процентов
Ставки фрахта танкеров в Ормузском проливе выросли на 600 процентов - РИА Новости, 12.03.2026
Ставки фрахта танкеров в Ормузском проливе выросли на 600 процентов
Ставки фрахта нефтяных танкеров класса VLCC для прохода через Ормузский пролив выросли на 600 процентов от уровня годичной давности, до 14 долларов за баррель,... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T12:02:00+03:00
2026-03-12T12:56:00+03:00
экономика
ормузский пролив
мексиканский залив
ближний восток
международное энергетическое агентство
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2080010819_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2680b969a28a3ff22ec1b05252748ba3.jpg
https://ria.ru/20260312/iran-2080129013.html
https://ria.ru/20260311/proliv-2080063641.html
ормузский пролив
мексиканский залив
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2080010819_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2117fb7319bf25b50e76561f6b860409.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, ормузский пролив, мексиканский залив, ближний восток, международное энергетическое агентство, военная операция сша и израиля против ирана
Экономика, Ормузский пролив, Мексиканский залив, Ближний Восток, Международное энергетическое агентство, Военная операция США и Израиля против Ирана
Ставки фрахта танкеров в Ормузском проливе выросли на 600 процентов

МЭА: ставки фрахта танкеров в Ормузском проливе выросли на 600%

© AP Photo / Altaf QadriТанкеры вблизи Ормузского пролива
Танкеры вблизи Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Altaf Qadri
Танкеры вблизи Ормузского пролива. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Ставки фрахта нефтяных танкеров класса VLCC для прохода через Ормузский пролив выросли на 600 процентов от уровня годичной давности, до 14 долларов за баррель, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА).
Суда такого класса чаще всего используются для этого маршрута.
Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
СМИ: Иран разрешил индийским танкерам проходить через Ормузский пролив
Вчера, 08:52
"Ставки VLCC на рынках Ближнего Востока, Персидского залива и Азии, которые в феврале уже выросли на 2,54 доллара за баррель по сравнению с предыдущим месяцем, до 4,13 доллара за баррель (плюс 141 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в начале марта превысили 14 долларов за баррель, что почти на 600 процентов выше уровня годичной давности", — говорится в докладе агентства.
Отмечается, что рост ставок фрахта танкеров в Ормузском проливе оказал влияние и на другие классы судов. Так ставки на Suezmax выросли в феврале до примерно двух долларов за баррель на ключевых маршрутах Атлантического бассейна, включая Западную АфрикуВеликобританию и побережье Мексиканского заливаЕвропу. В начале марта же они превысили семь долларов за баррель.
При этом цены на танкеры класса Aframax в Северном море в феврале выросли на 0,79 доллара за баррель в месячном выражении, до 1,79 доллара, оставаясь сравнительно менее подверженными влиянию резкого удорожания перевозок на VLCC.
Росту ставок способствовал высокий спрос на перевалку с судна на судно в портах Мексиканского залива, а также улучшение экономической ситуации в Карибском бассейне после ослабления венесуэльских ограничений, добавляется в докладе.
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Глава МИД Италии назвал шантажом условия Ирана по Ормузскому проливу
11 марта, 20:57
 
ЭкономикаОрмузский проливМексиканский заливБлижний ВостокМеждународное энергетическое агентствоВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала