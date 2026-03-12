https://ria.ru/20260312/stambul-2080247885.html
В Стамбуле бабушка умерла после 301 обращения к врачам за год, пишут СМИ
В Стамбуле бабушка умерла после 301 обращения к врачам за год, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2026
В Стамбуле бабушка умерла после 301 обращения к врачам за год, пишут СМИ
Жительница Стамбула 301 раз за год обратилась к врачам и умерла, сообщил глава стамбульского департамента здравоохранения Абдуллах Гюнер. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T15:33:00+03:00
2026-03-12T15:33:00+03:00
2026-03-12T20:14:00+03:00
в мире
стамбул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283187_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_6245650fe0928fc4be13506986b249a1.jpg
https://ria.ru/20260304/turtsija-2078507032.html
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283187_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_46cbdc90841eb6835c6e40e4ee16c7c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул
В Стамбуле бабушка умерла после 301 обращения к врачам за год, пишут СМИ
Sabah: стамбульская бабушка умерла после 301 обращения к врачам за год
СТАМБУЛ, 12 мар - РИА Новости. Жительница Стамбула 301 раз за год обратилась к врачам и умерла, сообщил глава стамбульского департамента здравоохранения Абдуллах Гюнер.
"В среднем стамбульцы обращаются в больницы 12 раз в год. Это средняя цифра - я лично вообще не ходил по врачам в прошлом году. Однако мы нашли рекордсмена - есть тетушка, которая за год обращалась к врачам 301 раз, упокоит Аллах ее душу", - цитирует Гюнера газета Sabah
. Он не уточнил, какие жалобы были у женщины.
По его словам, за 2025 год врачи провели 207 миллионов осмотров, из них более 80% в государственных клиниках. За год в мегаполисе с населением более 16 миллионов человек медики осуществили более 2,6 миллиона операций.
"Таким образом, в Стамбуле
каждые две секунды проводится операция", - отметил чиновник.