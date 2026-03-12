Рейтинг@Mail.ru
В Стамбуле бабушка умерла после 301 обращения к врачам за год, пишут СМИ
15:33 12.03.2026 (обновлено: 20:14 12.03.2026)
В Стамбуле бабушка умерла после 301 обращения к врачам за год, пишут СМИ
В Стамбуле бабушка умерла после 301 обращения к врачам за год, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2026
В Стамбуле бабушка умерла после 301 обращения к врачам за год, пишут СМИ
Жительница Стамбула 301 раз за год обратилась к врачам и умерла, сообщил глава стамбульского департамента здравоохранения Абдуллах Гюнер. РИА Новости, 12.03.2026
2026
в мире, стамбул
В мире, Стамбул
В Стамбуле бабушка умерла после 301 обращения к врачам за год, пишут СМИ

Sabah: стамбульская бабушка умерла после 301 обращения к врачам за год

Стамбул. Архивное фото
СТАМБУЛ, 12 мар - РИА Новости. Жительница Стамбула 301 раз за год обратилась к врачам и умерла, сообщил глава стамбульского департамента здравоохранения Абдуллах Гюнер.
"В среднем стамбульцы обращаются в больницы 12 раз в год. Это средняя цифра - я лично вообще не ходил по врачам в прошлом году. Однако мы нашли рекордсмена - есть тетушка, которая за год обращалась к врачам 301 раз, упокоит Аллах ее душу", - цитирует Гюнера газета Sabah. Он не уточнил, какие жалобы были у женщины.
По его словам, за 2025 год врачи провели 207 миллионов осмотров, из них более 80% в государственных клиниках. За год в мегаполисе с населением более 16 миллионов человек медики осуществили более 2,6 миллиона операций.
"Таким образом, в Стамбуле каждые две секунды проводится операция", - отметил чиновник.
Девочка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Турции предложили запретить соцсети для детей младше 15 лет
4 марта, 16:09
 
