В Белом доме назвали ложными заявления об угрозе ударов БПЛА Ирана по США

НЬЮ-ЙОРК, 12 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт опровергла материал СМИ о том, что Иран в начале февраля якобы планировал удар дронами по США, назвала его ложным.

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что никакой подобной угрозы со стороны Ирана для США не существует и никогда не существовало.