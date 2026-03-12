В Белом доме назвали ложными заявления об угрозе ударов БПЛА Ирана по США

НЬЮ-ЙОРК, 12 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт опровергла материал СМИ о том, что Иран в начале февраля якобы планировал удар дронами по США, назвала его ложным.
В среду телеканал ABC сообщил со ссылкой на внутренний бюллетень ведомства, что ФБР предупредило полицию Калифорнии о возможных ударах иранских беспилотников по западному побережью в случае атаки США на Иран.
"Этот пост и материал должны быть немедленно отозваны ABC News за распространение ложной информации, направленной на то, чтобы намеренно вызвать тревогу у американского народа. Они написали это на основе одного электронного письма, которое было отправлено местным правоохранительным органам в Калифорнии и касалось одного непроверенного сообщения. В самом письме даже указано, что эта информация основана на непроверенных разведданных. Однако ABC News опустили этот критически важный факт в своей статье! Почему?" – написала Левитт в Х.
Пресс-секретарь Белого дома отметила, что никакой подобной угрозы со стороны Ирана для США не существует и никогда не существовало.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.