В Белом доме назвали ложными заявления об угрозе ударов БПЛА Ирана по США - РИА Новости, 12.03.2026
22:10 12.03.2026
В Белом доме назвали ложными заявления об угрозе ударов БПЛА Ирана по США
В Белом доме назвали ложными заявления об угрозе ударов БПЛА Ирана по США - РИА Новости, 12.03.2026
В Белом доме назвали ложными заявления об угрозе ударов БПЛА Ирана по США
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт опровергла материал СМИ о том, что Иран в начале февраля якобы планировал удар дронами по США, назвала его ложным. РИА Новости, 12.03.2026
в мире
иран
сша
калифорния
каролин левитт
фбр
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
калифорния
В Белом доме назвали ложными заявления об угрозе ударов БПЛА Ирана по США

Левитт: СМИ распространяют ложную информацию об угрозе ударов Ирана по США

© РИА Новости / Игорь Наймушин
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 12 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт опровергла материал СМИ о том, что Иран в начале февраля якобы планировал удар дронами по США, назвала его ложным.
В среду телеканал ABC сообщил со ссылкой на внутренний бюллетень ведомства, что ФБР предупредило полицию Калифорнии о возможных ударах иранских беспилотников по западному побережью в случае атаки США на Иран.
Здание ФБР в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
ФБР отказалось комментировать сообщения о возможной атаке БПЛА Ирана в США
11 марта, 22:10
"Этот пост и материал должны быть немедленно отозваны ABC News за распространение ложной информации, направленной на то, чтобы намеренно вызвать тревогу у американского народа. Они написали это на основе одного электронного письма, которое было отправлено местным правоохранительным органам в Калифорнии и касалось одного непроверенного сообщения. В самом письме даже указано, что эта информация основана на непроверенных разведданных. Однако ABC News опустили этот критически важный факт в своей статье! Почему?" – написала Левитт в Х.
Пресс-секретарь Белого дома отметила, что никакой подобной угрозы со стороны Ирана для США не существует и никогда не существовало.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Белый дом назвал четыре цели военной операции США против Ирана
Вчера, 16:23
 
