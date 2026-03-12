Рейтинг@Mail.ru
США ввели санкции против благотворительных фондов за поддержку ХАМАС - РИА Новости, 12.03.2026
20:52 12.03.2026
США ввели санкции против благотворительных фондов за поддержку ХАМАС
США ввели санкции против благотворительных фондов за поддержку ХАМАС
2026
Государственный флаг США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Администрация США ввела санкции в отношении четырех благотворительных фондов из Турции и Индонезии, которые обвиняются в поддержке движения ХАМАС, сообщило в четверг американское министерство финансов.
"Сегодня Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США вносит в санкционный список четыре фиктивные благотворительные организации, которые напрямую финансируют военное крыло ХАМАС и его террористические действия", - говорится в заявлении.
Указывается, что три фонда находятся в Турции, а еще один – в Индонезии.
Глава американского минфина Скотт Бессент обвинил ХАМАС в использовании фиктивных благотворительных организаций для поддержки своих операций. Он также пообещал, что его ведомство не позволит использовать благотворительный сектор для насильственных действий.
Алексус Гринкевич - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Главком НАТО заявил о готовности США жестко ответить на помощь Ирану
