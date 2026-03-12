Рейтинг@Mail.ru
США планируют атаковать Иран с территории Румынии, заявила евродепутат - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:46 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/ssha-2080328597.html
США планируют атаковать Иран с территории Румынии, заявила евродепутат
США планируют атаковать Иран с территории Румынии, заявила евродепутат - РИА Новости, 12.03.2026
США планируют атаковать Иран с территории Румынии, заявила евродепутат
США планируют атаковать Иран с территории Румынии, Бухарест никак не может этому препятствовать, поэтому Бухаресту стоит готовиться к ответу Тегерана, заявила... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T19:46:00+03:00
2026-03-12T19:46:00+03:00
в мире
румыния
сша
бухарест
нато
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897639082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7bc71a8e968c4addcdd2b06afa09cf87.jpg
https://ria.ru/20260312/iran-2080267201.html
https://ria.ru/20260312/iran-2080279979.html
румыния
сша
бухарест
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897639082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_10b6dd8d49105a22b97dc07f0252fe43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, сша, бухарест, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Румыния, США, Бухарест, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
США планируют атаковать Иран с территории Румынии, заявила евродепутат

Шошоакэ: США планируют атаковать Иран с территории Румынии

© AP Photo / Vadim GhirdaЖенщина с флагом Румынии
Женщина с флагом Румынии - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Женщина с флагом Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. США планируют атаковать Иран с территории Румынии, Бухарест никак не может этому препятствовать, поэтому Бухаресту стоит готовиться к ответу Тегерана, заявила евродепутат, лидер оппозиционной партии "SOS Румыния" Диана Шошоакэ.
Парламент Румынии на совместном заседании обеих палат в среду утвердил предложение высшего совета национальной обороны (CSAT) о размещении на территории страны дополнительных американских военных подразделений и авиации.
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Иран ожидает материальную компенсацию за причиненный США и Израилем ущерб
Вчера, 16:35
"Соглашение с НАТО предусматривает, что не нужно даже согласия парламента, чтобы с баз на нашей территории атаковали любые страны. Мы обязаны предоставить пространство американцам, более 500 солдат уже прибыли в Румынию, сообщаю это по данным своих источников, уже есть самолеты-заправщики, уже база "Девеселу" готова к действиям. Я годами говорю, что "Девеселу" - это катастрофа для Румынии, оттуда будут атаковать Иран и мы станем целью для Ирана", - заявила Шошоакэ в эфире на своей странице в соцсети Facebook*.
По ее словам, США не просили Румынию о сотрудничестве, они вынудили Бухарест выполнить требование Вашингтона.
CSAT советовал парламенту одобрить запрос США о расширении военного присутствия. Румыния последовательно выступает за усиление группировки НАТО в Черноморском регионе, аргументируя это "изменением ситуации в сфере безопасности". Как ранее сообщали румынские СМИ, запрос связан с просьбой Соединенных Штатов использовать инфраструктуру союзников для поддержки операций на Ближнем Востоке.
Процедура утверждения запроса США сопровождалась протестом оппозиции, почти всех членов фракции "Альянса за объединение румын" (AUR) - в обеих палатах парламента у этой политсилы в общей сложности 43 мандата (28 депутатов и 15 сенаторов). Оппозиция попыталась заблокировать трибуну, используя вувузелы, свистки и выкрикивая лозунги против милитаризации государства.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Иран может открыть новые фронты операции с США и Израилем, заявил Хаменеи
Вчера, 17:23
 
В миреРумынияСШАБухарестНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала