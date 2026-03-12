США планируют атаковать Иран с территории Румынии, заявила евродепутат

КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. США планируют атаковать Иран с территории Румынии, Бухарест никак не может этому препятствовать, поэтому Бухаресту стоит готовиться к ответу Тегерана, заявила евродепутат, лидер оппозиционной партии "SOS Румыния" Диана Шошоакэ.
Парламент Румынии на совместном заседании обеих палат в среду утвердил предложение высшего совета национальной обороны (CSAT) о размещении на территории страны дополнительных американских военных подразделений и авиации.
"Соглашение с НАТО предусматривает, что не нужно даже согласия парламента, чтобы с баз на нашей территории атаковали любые страны. Мы обязаны предоставить пространство американцам, более 500 солдат уже прибыли в Румынию, сообщаю это по данным своих источников, уже есть самолеты-заправщики, уже база "Девеселу" готова к действиям. Я годами говорю, что "Девеселу" - это катастрофа для Румынии, оттуда будут атаковать Иран и мы станем целью для Ирана", - заявила Шошоакэ в эфире на своей странице в соцсети Facebook*.
По ее словам, США не просили Румынию о сотрудничестве, они вынудили Бухарест выполнить требование Вашингтона.
CSAT советовал парламенту одобрить запрос США о расширении военного присутствия. Румыния последовательно выступает за усиление группировки НАТО в Черноморском регионе, аргументируя это "изменением ситуации в сфере безопасности". Как ранее сообщали румынские СМИ, запрос связан с просьбой Соединенных Штатов использовать инфраструктуру союзников для поддержки операций на Ближнем Востоке.
Процедура утверждения запроса США сопровождалась протестом оппозиции, почти всех членов фракции "Альянса за объединение румын" (AUR) - в обеих палатах парламента у этой политсилы в общей сложности 43 мандата (28 депутатов и 15 сенаторов). Оппозиция попыталась заблокировать трибуну, используя вувузелы, свистки и выкрикивая лозунги против милитаризации государства.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская