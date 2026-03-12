США планируют атаковать Иран с территории Румынии, заявила евродепутат

КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. США планируют атаковать Иран с территории Румынии, Бухарест никак не может этому препятствовать, поэтому Бухаресту стоит готовиться к ответу Тегерана, заявила евродепутат, лидер оппозиционной партии "SOS Румыния" Диана Шошоакэ.

Процедура утверждения запроса США сопровождалась протестом оппозиции, почти всех членов фракции "Альянса за объединение румын" (AUR) - в обеих палатах парламента у этой политсилы в общей сложности 43 мандата (28 депутатов и 15 сенаторов). Оппозиция попыталась заблокировать трибуну, используя вувузелы, свистки и выкрикивая лозунги против милитаризации государства.