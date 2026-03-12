Рейтинг@Mail.ru
США способны отказаться от обогащенного урана из России, заявило Минэнерго
16:38 12.03.2026
США способны отказаться от обогащенного урана из России, заявило Минэнерго
Глава минэнерго США Крис Райт утверждает, что Штаты способны в будущем полностью отказаться от обогащенного урана из России, однако он отказался привести точные РИА Новости, 12.03.2026
в мире, сша, россия, европа, джо байден, владимир путин
США способны отказаться от обогащенного урана из России, заявило Минэнерго

ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Глава минэнерго США Крис Райт утверждает, что Штаты способны в будущем полностью отказаться от обогащенного урана из России, однако он отказался привести точные сроки прекращения импорта.
"Мы сможем отказаться от российского обогащенного урана в полном соответствии с законом, принятым Конгрессом. Мы больше не будем использовать российский обогащенный уран - как и Европа, и большая часть остального мира", - сказал Райт в интервью CNN.
Министерство энергетики Соединенных Штатов в начале января объявило об инвестициях на 2,7 миллиарда долларов на развитие обогащения урана на территории США в течение следующих 10 лет.
В 2024 году правительство России ввело временные ограничения на экспорт в США обогащенного урана, исключения - поставки по разовым лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Отмечалось, что решение принято по указанию президента России Владимира Путина в ответ на введенные США ограничения. Бывший президент США Джо Байден в мае 2024 года подписал закон о запрете на импорт урана из России. Он будет действовать до 2040 года, однако вплоть до 2028 года покупка дозволена в исключительных случаях при наличии разрешения от американского минэнерго.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
США не намерены снимать санкции с российской нефти, заявил глава Минэнерго
