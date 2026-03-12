Рейтинг@Mail.ru
Американский сенатор раскрыл цели операции США против Ирана
13:22 12.03.2026 (обновлено: 13:32 12.03.2026)
Американский сенатор раскрыл цели операции США против Ирана
Американский сенатор раскрыл цели операции США против Ирана
Цели операции США против Ирана не предусматривают уничтожение программы мирного атома и смены власти, заявил сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи по РИА Новости, 12.03.2026
сша, в мире, коннектикут, иран, крис мерфи (сенатор сша), военная операция сша и израиля против ирана
США, В мире, Коннектикут, Иран, Крис Мерфи (сенатор США), Военная операция США и Израиля против Ирана
Американский сенатор раскрыл цели операции США против Ирана

Сенатор Мерфи: цели операции США против Ирана не предусматривают смены власти

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Цели операции США против Ирана не предусматривают уничтожение программы мирного атома и смены власти, заявил сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи по итогам закрытого брифинга.
"Цели войны не включают в себя уничтожение иранской ядерной программы... Они подтвердили, что "смена режима" также не входит в этот список", - написал Мерфи в соцсети X по итогам закрытого брифинга, посвященного операции США и Израиля против Ирана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Обратный отсчет: у США еще есть время объявить о победе над Ираном
Вчера, 08:00
 
СШАВ миреКоннектикутИранКрис Мерфи (сенатор США)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
