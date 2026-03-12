https://ria.ru/20260312/ssha-2080207799.html
Американский сенатор раскрыл цели операции США против Ирана
Цели операции США против Ирана не предусматривают уничтожение программы мирного атома и смены власти, заявил сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи по РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T13:22:00+03:00
2026-03-12T13:22:00+03:00
2026-03-12T13:32:00+03:00
Сенатор Мерфи: цели операции США против Ирана не предусматривают смены власти