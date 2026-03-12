США подтвердили намерение соблюдать торговое соглашение с ЕС, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. США подтвердили, что намерены придерживаться действующего торгового соглашения с Европейским союзом, несмотря на опасения в Европе и Вашингтоне, что договор может оказаться под угрозой, сообщает издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.
По данным газеты, министр финансов США Скотт Бессент в телефонном разговоре заверил еврокомиссара по торговле Мароша Шефчовича, что Вашингтон намерен выполнять условия соглашения. О разговоре, состоявшемся в понедельник вечером, изданию сообщили три источника, знакомые с его содержанием.
Никакой российской нефти для мира: Европа знает, что делает
11 марта, 08:00
Как отмечает издание, контакты между сторонами проходят на фоне попыток Еврокомиссии убедить депутатов Европарламента поддержать законодательство, необходимое для реализации соглашения со стороны ЕС.
Некоторые парламентарии требуют дополнительных гарантий, что экспорт из стран ЕС не будет сталкиваться с более высокими тарифами, чем предусмотренный соглашением потолок в 15%.
При этом часть депутатов выступает против ускоренного утверждения сделки, указывая на последние заявления президента США Дональда Трампа, включая критику Испании, удары по Ирану и угрозы "дружеского поглощения" Кубы.