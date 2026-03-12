США подтвердили намерение соблюдать торговое соглашение с ЕС, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. США подтвердили, что намерены придерживаться действующего торгового соглашения с Европейским союзом, несмотря на опасения в Европе и Вашингтоне, что договор может оказаться под угрозой, сообщает издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.