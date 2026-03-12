Рейтинг@Mail.ru
США подтвердили намерение соблюдать торговое соглашение с ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2026
10:48 12.03.2026
США подтвердили намерение соблюдать торговое соглашение с ЕС, пишут СМИ
в мире, сша, вашингтон (штат), европа, марош шефчович, скотт бессент, дональд трамп, евросоюз, politico, еврокомиссия
В мире, США, Вашингтон (штат), Европа, Марош Шефчович, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Евросоюз, Politico, Еврокомиссия
США подтвердили намерение соблюдать торговое соглашение с ЕС, пишут СМИ

Politico: США намерены придерживаться торгового соглашения с ЕС

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. США подтвердили, что намерены придерживаться действующего торгового соглашения с Европейским союзом, несмотря на опасения в Европе и Вашингтоне, что договор может оказаться под угрозой, сообщает издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.
По данным газеты, министр финансов США Скотт Бессент в телефонном разговоре заверил еврокомиссара по торговле Мароша Шефчовича, что Вашингтон намерен выполнять условия соглашения. О разговоре, состоявшемся в понедельник вечером, изданию сообщили три источника, знакомые с его содержанием.
В окружении Шефчовича подтвердили Politico, что стороны вновь подчеркнули стремление выполнить обязательства, зафиксированные в совместном заявлении США и ЕС. Сам еврокомиссар также провел переговоры с торговым представителем США Джеймисоном Гриром.
Как отмечает издание, контакты между сторонами проходят на фоне попыток Еврокомиссии убедить депутатов Европарламента поддержать законодательство, необходимое для реализации соглашения со стороны ЕС.
Некоторые парламентарии требуют дополнительных гарантий, что экспорт из стран ЕС не будет сталкиваться с более высокими тарифами, чем предусмотренный соглашением потолок в 15%.
При этом часть депутатов выступает против ускоренного утверждения сделки, указывая на последние заявления президента США Дональда Трампа, включая критику Испании, удары по Ирану и угрозы "дружеского поглощения" Кубы.
