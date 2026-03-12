https://ria.ru/20260312/ssha-2080129838.html
США не могут продавать оружие Киеву в прежнем объеме, заявил Климов
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. США не могут продавать Евросоюзу вооружение для его отправки Киеву в прежних масштабах параллельно с иранским конфликтом, заявил член Совета по внешней и оборонной политике РФ Андрей Климов.
"Сегодня американцы объективно не могут параллельно с иранским конфликтом в прежних масштабах продавать вооружения тому же Евросоюзу, который, как об этом заявляется публично, перенаправляет их Киеву", - сказал Климов
"Парламентской газете
".
Он отметил, что долларами войну не выиграть, нужны снаряды, солдаты, авианосцы, дроны.
"В случае с Ираном
Штатам особенно нужны ракеты. Между тем их число у американцев ограничено, и военно-промышленное производство не способно быстро восполнять расстрелянные по целям на Ближнем Востоке
арсеналы: физический расход материальных средств идет гораздо быстрее, чем производительность труда на соответствующих военных заводах в США", - считает Климов.
По его словам, США
не могут произвести столько, сколько выстреливают по Ирану в течение очень короткого времени.
"Да, по различным видам вооружений с точки зрения их производства в Америке
ситуация складывается разная. Но если все максимально упростить, получается примерно так: одна неделя войны с интенсивными ракетными ударами равна году работы всего американского военпрома", - добавил эксперт.
Он подчеркнул, что использовать неприкосновенный запас американской армии, предназначенный для защиты своей территории, запрещено законами США.
"Если там кто-то это сделает, то пойдет под суд, если же это сделает президент своим указом, то почти наверняка глава Белого дома получит за это импичмент. Поэтому материальных ресурсов для продолжения войны на Ближнем Востоке у американцев не так много, если они вообще еще остались", - заключил Климов.