США не могут продавать оружие Киеву в прежнем объеме, заявил Климов

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. США не могут продавать Евросоюзу вооружение для его отправки Киеву в прежних масштабах параллельно с иранским конфликтом, заявил член Совета по внешней и оборонной политике РФ Андрей Климов.

"Если там кто-то это сделает, то пойдет под суд, если же это сделает президент своим указом, то почти наверняка глава Белого дома получит за это импичмент. Поэтому материальных ресурсов для продолжения войны на Ближнем Востоке у американцев не так много, если они вообще еще остались", - заключил Климов.