Рейтинг@Mail.ru
США не могут продавать оружие Киеву в прежнем объеме, заявил Климов - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:58 12.03.2026 (обновлено: 09:01 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/ssha-2080129838.html
США не могут продавать оружие Киеву в прежнем объеме, заявил Климов
США не могут продавать оружие Киеву в прежнем объеме, заявил Климов - РИА Новости, 12.03.2026
США не могут продавать оружие Киеву в прежнем объеме, заявил Климов
США не могут продавать Евросоюзу вооружение для его отправки Киеву в прежних масштабах параллельно с иранским конфликтом, заявил член Совета по внешней и... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T08:58:00+03:00
2026-03-12T09:01:00+03:00
в мире
сша
иран
ближний восток
андрей климов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790687_0:198:3098:1941_1920x0_80_0_0_17682761bc3d5f0185d16e2d209fe941.jpg
https://ria.ru/20260312/vashington-2080046303.html
https://ria.ru/20260312/neft-2080048053.html
https://ria.ru/20260311/raskol-2079940716.html
сша
иран
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790687_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_84753523637bf7e0a3351a53027b22c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, ближний восток, андрей климов
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Андрей Климов
США не могут продавать оружие Киеву в прежнем объеме, заявил Климов

Климов: США не могут продавать оружие Киеву в прежнем объеме из-за Ирана

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. США не могут продавать Евросоюзу вооружение для его отправки Киеву в прежних масштабах параллельно с иранским конфликтом, заявил член Совета по внешней и оборонной политике РФ Андрей Климов.
"Сегодня американцы объективно не могут параллельно с иранским конфликтом в прежних масштабах продавать вооружения тому же Евросоюзу, который, как об этом заявляется публично, перенаправляет их Киеву", - сказал Климов "Парламентской газете".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Обратный отсчет: у США еще есть время объявить о победе над Ираном
08:00
Он отметил, что долларами войну не выиграть, нужны снаряды, солдаты, авианосцы, дроны.
"В случае с Ираном Штатам особенно нужны ракеты. Между тем их число у американцев ограничено, и военно-промышленное производство не способно быстро восполнять расстрелянные по целям на Ближнем Востоке арсеналы: физический расход материальных средств идет гораздо быстрее, чем производительность труда на соответствующих военных заводах в США", - считает Климов.
По его словам, США не могут произвести столько, сколько выстреливают по Ирану в течение очень короткого времени.
Грузовое судно Mayuree Naree под флагом Таиланда горит в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
"Сопутствующий ущерб". Чем пожертвуют США в войне с Ираном
08:00
"Да, по различным видам вооружений с точки зрения их производства в Америке ситуация складывается разная. Но если все максимально упростить, получается примерно так: одна неделя войны с интенсивными ракетными ударами равна году работы всего американского военпрома", - добавил эксперт.
Он подчеркнул, что использовать неприкосновенный запас американской армии, предназначенный для защиты своей территории, запрещено законами США.
"Если там кто-то это сделает, то пойдет под суд, если же это сделает президент своим указом, то почти наверняка глава Белого дома получит за это импичмент. Поэтому материальных ресурсов для продолжения войны на Ближнем Востоке у американцев не так много, если они вообще еще остались", - заключил Климов.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
СМИ: ситуация на Ближнем Востоке усугубляет внутренний раскол в ЕС
Вчера, 13:16
 
В миреСШАИранБлижний ВостокАндрей Климов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала