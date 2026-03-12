Российские подстаканники и шапки-ушанки стали хитами у покупателей в США

ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Без оглядки на текущие геополитические сложности российские подстаканники и шапки-ушанки стали настоящими хитами продаж в американских магазинах и на маркетплейсах, продолжая удерживать интерес покупателей к товарам с отечественной символикой, выяснило РИА Новости.
Спрос сохраняется и на российскую косметику, хотя цены в этом сегменте в разы превышают российские. Продукция брендов "Невская косметика" и Natura Siberica широко представлена на онлайн-площадках, но за набор из трех кусков "Глицеринового" мыла весом по 90 грамм придется отдать около 12 долларов (порядка 960 рублей), тогда как в России аналогичный комплект от "Невской косметики" в среднем обойдется в 150 рублей.
Настоящим хитом на американских маркетплейсах остаются никелированные подстаканники из Кольчугино, которые особо ценят любители романтики российских железных дорог. Однако за атмосферное чаепитие придется переплатить по сравнению с ценой в РФ: если в России такой подстаканник стоит около 1000–1500 рублей, то в США его цена стартует от 40–50 долларов (порядка 3200–4000 рублей), достигая 120 долларов (9,600 рублей) за посеребренные экземпляры.
"Этот подстаканник не просто выполняет свою функцию — он сработан так красиво, что превращается в произведение искусства. Владеть им — одно удовольствие", — пишет восхищенный покупатель подстаканника с надписью "СССР" на маркетплейсе Amazon.
В русских магазинах в Штатах также можно найти и банные принадлежности: веники и шапочки здесь продают по цене в несколько десятков долларов. Широко представлены и элементы интерьера с росписью под гжель и хохлому, которые пользуются спросом как аутентичный русский декор.
На американских маркетплейсах представлены традиционные женские платки и одежда с элементами русского колорита. Покупателям предлагают майки и худи с надписью "Russia", украшенные классическими образами: от бурого медведя до балалайки.
В топе закрепились шапки-ушанки и, конечно же, изделия с советской атрибутикой, ставшие безусловным хитом продаж. Ценовой разрыв впечатляет: при стоимости в России около 800–1200 рублей за шапку из искусственного меха, в США за них просят 45–70 долларов (3600–5600 рублей). Несмотря на наценку, покупатели ставят товару высокие баллы, отмечая в отзывах его качество и практичность.
"Пушистая, забавная и теплая… Мой сын, настоящий русофил, в полном восторге от этой шапки. Он получил столько комплиментов, куда бы ни пошел. Это определенно яркая вещь, притягивающая взгляды. Села идеально. Хорошее качество. Рекомендую к покупке всем, кто проводит время на улице", - делится впечатлениями один из довольных покупателей на платформе Amazon.
