Российские подстаканники и шапки-ушанки стали хитами у покупателей в США - РИА Новости, 12.03.2026
05:48 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/ssha-2080112657.html
Российские подстаканники и шапки-ушанки стали хитами у покупателей в США
Российские подстаканники и шапки-ушанки стали хитами у покупателей в США
Российские подстаканники и шапки-ушанки стали хитами у покупателей в США
Без оглядки на текущие геополитические сложности российские подстаканники и шапки-ушанки стали настоящими хитами продаж в американских магазинах и на... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T05:48:00+03:00
2026-03-12T05:48:00+03:00
россия
сша
кольчугино
amazon
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056000951_688:0:3564:1618_1920x0_80_0_0_a27e90813dc8a689beada54ca45ef657.jpg
https://ria.ru/20260113/brendy-2067500924.html
https://ria.ru/20250517/rossija-2017530961.html
https://ria.ru/20251010/moda-2047275332.html
россия
сша
кольчугино
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056000951_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_428111c9d079ec229a8ebbffe40fc69e.jpg
1920
1920
true
россия, сша, кольчугино, amazon, в мире
Россия, США, Кольчугино, Amazon, В мире
Российские подстаканники и шапки-ушанки стали хитами у покупателей в США

Российские подстаканники и ушанки стали хитами продаж в американских магазинах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКружка чая в подстаканнике
Кружка чая в подстаканнике - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Кружка чая в подстаканнике. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Без оглядки на текущие геополитические сложности российские подстаканники и шапки-ушанки стали настоящими хитами продаж в американских магазинах и на маркетплейсах, продолжая удерживать интерес покупателей к товарам с отечественной символикой, выяснило РИА Новости.
Для тех покупателей, кто находится за тысячи километров от дома, приобретение аутентичных товаров из России в США не составляет труда: на американском рынке широко представлены российские украшения, сувениры и предметы гардероба.
Спрос сохраняется и на российскую косметику, хотя цены в этом сегменте в разы превышают российские. Продукция брендов "Невская косметика" и Natura Siberica широко представлена на онлайн-площадках, но за набор из трех кусков "Глицеринового" мыла весом по 90 грамм придется отдать около 12 долларов (порядка 960 рублей), тогда как в России аналогичный комплект от "Невской косметики" в среднем обойдется в 150 рублей.
Настоящим хитом на американских маркетплейсах остаются никелированные подстаканники из Кольчугино, которые особо ценят любители романтики российских железных дорог. Однако за атмосферное чаепитие придется переплатить по сравнению с ценой в РФ: если в России такой подстаканник стоит около 1000–1500 рублей, то в США его цена стартует от 40–50 долларов (порядка 3200–4000 рублей), достигая 120 долларов (9,600 рублей) за посеребренные экземпляры.
"Этот подстаканник не просто выполняет свою функцию — он сработан так красиво, что превращается в произведение искусства. Владеть им — одно удовольствие", — пишет восхищенный покупатель подстаканника с надписью "СССР" на маркетплейсе Amazon.
В русских магазинах в Штатах также можно найти и банные принадлежности: веники и шапочки здесь продают по цене в несколько десятков долларов. Широко представлены и элементы интерьера с росписью под гжель и хохлому, которые пользуются спросом как аутентичный русский декор.
На американских маркетплейсах представлены традиционные женские платки и одежда с элементами русского колорита. Покупателям предлагают майки и худи с надписью "Russia", украшенные классическими образами: от бурого медведя до балалайки.
В топе закрепились шапки-ушанки и, конечно же, изделия с советской атрибутикой, ставшие безусловным хитом продаж. Ценовой разрыв впечатляет: при стоимости в России около 800–1200 рублей за шапку из искусственного меха, в США за них просят 45–70 долларов (3600–5600 рублей). Несмотря на наценку, покупатели ставят товару высокие баллы, отмечая в отзывах его качество и практичность.
"Пушистая, забавная и теплая… Мой сын, настоящий русофил, в полном восторге от этой шапки. Он получил столько комплиментов, куда бы ни пошел. Это определенно яркая вещь, притягивающая взгляды. Села идеально. Хорошее качество. Рекомендую к покупке всем, кто проводит время на улице", - делится впечатлениями один из довольных покупателей на платформе Amazon.
РоссияСШАКольчугиноAmazonВ мире
 
 
