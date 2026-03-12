Рейтинг@Mail.ru
США не намерены немедленно прекращать операцию против Ирана, заявил Трамп - РИА Новости, 12.03.2026
03:34 12.03.2026
США не намерены немедленно прекращать операцию против Ирана, заявил Трамп
США не намерены немедленно прекращать операцию против Ирана, заявил Трамп - РИА Новости, 12.03.2026
США не намерены немедленно прекращать операцию против Ирана, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты не собираются немедленно прекращать военную операцию против Ирана. РИА Новости, 12.03.2026
в мире
иран
сша
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, иран, сша, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты не собираются немедленно прекращать военную операцию против Ирана.
"Они (Иран – ред.) практически подошли к черте. Это не означает, что мы покончим с этим (конфликтом - ред.) немедленно", - сказал Трамп журналистам.
