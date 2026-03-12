https://ria.ru/20260312/ssha-2080103295.html
США не намерены немедленно прекращать операцию против Ирана, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты не собираются немедленно прекращать военную операцию против Ирана. РИА Новости, 12.03.2026
в мире
иран
сша
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
