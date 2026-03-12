США ожидают восстановления безопасного судоходства через Ормузский пролив

ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Соединенные Штаты ожидают восстановления безопасного судоходства через Ормузский пролив в ближайшие недели, заявил глава минэнерго США Крис Райт на фоне продолжающегося конфликта США и Израиля с Ираном.