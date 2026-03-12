Рейтинг@Mail.ru
США ожидают восстановления безопасного судоходства через Ормузский пролив - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:33 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/ssha-2080103117.html
США ожидают восстановления безопасного судоходства через Ормузский пролив
США ожидают восстановления безопасного судоходства через Ормузский пролив - РИА Новости, 12.03.2026
США ожидают восстановления безопасного судоходства через Ормузский пролив
Соединенные Штаты ожидают восстановления безопасного судоходства через Ормузский пролив в ближайшие недели, заявил глава минэнерго США Крис Райт на фоне... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T03:33:00+03:00
2026-03-12T03:33:00+03:00
в мире
ормузский пролив
сша
иран
дональд трамп
международное энергетическое агентство
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024758825_0:577:2048:1729_1920x0_80_0_0_37b2b8f04056886be7d2b7d507b41491.jpg
https://ria.ru/20260306/logistika-2079031704.html
https://ria.ru/20260311/proliv-2080074276.html
ормузский пролив
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024758825_0:385:2048:1921_1920x0_80_0_0_7bb4d941a900244bf827e1c0d7556e44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ормузский пролив, сша, иран, дональд трамп, международное энергетическое агентство, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ормузский пролив, США, Иран, Дональд Трамп, Международное энергетическое агентство, Военная операция США и Израиля против Ирана
США ожидают восстановления безопасного судоходства через Ормузский пролив

Райт: США ожидают восстановления судоходства через Ормуз в ближайшие недели

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Соединенные Штаты ожидают восстановления безопасного судоходства через Ормузский пролив в ближайшие недели, заявил глава минэнерго США Крис Райт на фоне продолжающегося конфликта США и Израиля с Ираном.
"Надеюсь, что в ближайшие несколько недель мы увидим возобновление движения судов в Ормузском проливе и возвращение мира к нормальной жизни", - сказал министр в эфире телеканала Fox News.
Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Логист оценил влияние блокировки Ормузского пролива на грузоперевозки
6 марта, 15:00
При этом в среду президент США Дональд Трамп заявил, что угрозы для судоходных компаний в Ормузском проливе нет, добавив, что американские военные якобы уничтожили почти весь минный флот Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.
По данным Международного энергетического агентства, в 2025 году транзит нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив составлял в среднем 20 миллионов баррелей в сутки, или около 25% мировой морской торговли нефтью. Возможности транспортировки нефти в обход этого маршрута ограничены.
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Ошибка США может привести к закрытию нового пролива, пишут СМИ
Вчера, 22:30
 
В миреОрмузский проливСШАИранДональд ТрампМеждународное энергетическое агентствоВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала