США начали расследование против Китая, ЕС и 14 стран
США начали расследование против Китая, ЕС и 14 стран
США начали расследование против Китая, ЕС и 14 стран
Торговый представитель США Джеймисон Грир начал расследование против Китая, Европейского союза и еще 14 стран, подозревая их в создании избыточных мощностей и... РИА Новости, 12.03.2026
США начали расследование против Китая, ЕС и 14 стран
США начали расследование против Китая, ЕС и 14 стран из-за угроз экономике