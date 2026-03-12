Рейтинг@Mail.ru
США начали расследование против Китая, ЕС и 14 стран
03:01 12.03.2026
США начали расследование против Китая, ЕС и 14 стран
Торговый представитель США Джеймисон Грир начал расследование против Китая, Европейского союза и еще 14 стран, подозревая их в создании избыточных мощностей и... РИА Новости, 12.03.2026
в мире
сша
китай
сингапур (город)
евросоюз
в мире, сша, китай, сингапур (город), евросоюз
В мире, США, Китай, Сингапур (город), Евросоюз
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Торговый представитель США Джеймисон Грир начал расследование против Китая, Европейского союза и еще 14 стран, подозревая их в создании избыточных мощностей и дискриминации американских производителей.
"Сегодня торговый представитель США Джеймисон Грир объявил о начале расследований в отношении политики и действий ряда стран, касающихся структурного избытка мощностей и производства в производственных секторах. В ходе расследований будет определено, являются ли эти действия и практики необоснованными или дискриминационными, а также обременяют или ограничивают ли они торговлю Соединенных Штатов", - говорится в официальном заявлении офиса торгпреда США.
Помимо Китая и ЕС под расследование попали Сингапур, Швейцария, Норвегия, Индонезия, Малайзия, Камбоджа, Таиланд, Южная Корея, Вьетнам, Тайвань, Бангладеш, Мексика, Япония и Индия, согласно заявлению торгпреда.
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
СМИ: Россия и Китай выиграют от конфликта на Ближнем Востоке больше США
10 марта, 14:10
 
В мире США Китай Сингапур (город) Евросоюз
 
 
