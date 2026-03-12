https://ria.ru/20260312/ssha-2080099171.html
В США назвали сроки поставки нефти на рынок
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости.
Властям США потребуется около 120 дней, чтобы поставить на рынок весь запланированный объем нефти из стратегического резерва, говорится в заявлении
американского минэнерго.
"Потребуется около 120 дней, чтобы поставить (нефть - ред.), основываясь на запланированных темпах высвобождения", - сообщило ведомство.