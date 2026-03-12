США высвободят из резерва 172 миллиона баррелей нефти

ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. США высвободят 172 миллиона баррелей нефти из резерва, сообщает американское минэнерго.

"Президент Трамп уполномочил министерство энергетики высвободить 172 миллиона баррелей из стратегического нефтяного резерва", - говорится в заявлении главы минэнерго США Криса Райта.

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.

Рост цен на топливо наблюдается по всему миру на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Военные действия практически остановили судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В связи с этим Саудовская Аравия сократила добычу на 2-2,5 миллиона баррелей в день, ОАЭ - на 500-800 тысяч баррелей, Кувейт - примерно на 500 тысяч баррелей, а Ирак - на 2,9 миллиона баррелей в сутки, сообщал во вторник Блумберг со ссылкой на источники.