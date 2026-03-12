Рейтинг@Mail.ru
00:46 12.03.2026 (обновлено: 02:51 12.03.2026)
США закроют консульство в городе Пешавар
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента в США. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. США закроют свое консульство в городе Пешавар на северо-западе Пакистана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на уведомление госдепа в адрес конгресса.
"Госдеп навсегда закроет американское консульство в Пешаваре", - пишет агентство.
По оценке госдепа, закрытие консульства позволить экономить 7,5 миллиона долларов в год, при этом оно не должно отразиться на продвижение интересов США в Пакистане, поскольку его функции будет выполнять посольство США в Исламабаде. Само закрытие при этом обойдется госдепу в три миллиона долларов.
Согласно информации из документа, в консульстве США в Пешаваре работает 18 американских госслужащих и 89 местных работников.
