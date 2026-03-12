https://ria.ru/20260312/ssha-2080086306.html
США закроют консульство в городе Пешавар
США закроют консульство в городе Пешавар - РИА Новости, 12.03.2026
США закроют консульство в городе Пешавар
США закроют свое консульство в городе Пешавар на северо-западе Пакистана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на уведомление госдепа в адрес... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T00:46:00+03:00
2026-03-12T00:46:00+03:00
2026-03-12T02:51:00+03:00
в мире
сша
пешавар
пакистан
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102097/85/1020978531_0:84:2000:1209_1920x0_80_0_0_ad64cad46a1fcf1d2232050674a57597.jpg
https://ria.ru/20260310/vms-2079609564.html
https://ria.ru/20260306/kuveyt-2078894648.html
сша
пешавар
пакистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102097/85/1020978531_140:0:1861:1291_1920x0_80_0_0_8356ce82c9e7683e834132802e6d7d24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, пешавар, пакистан, государственный департамент сша
В мире, США, Пешавар, Пакистан, Государственный департамент США
США закроют консульство в городе Пешавар
США закроют свое консульство в городе Пешавар на северо-западе Пакистана