ВС России в Харьковской области уничтожили более 20 установок Starlink
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:15 12.03.2026
ВС России в Харьковской области уничтожили более 20 установок Starlink
ВС России в Харьковской области уничтожили более 20 установок Starlink - РИА Новости, 12.03.2026
ВС России в Харьковской области уничтожили более 20 установок Starlink
Специалисты беспилотных систем и артиллерии 11-го армейского корпуса группировки "Север" за первую неделю марта уничтожили более 20 спутниковых установок... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T07:15:00+03:00
2026-03-12T07:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
харьковская область
Дарья Буймова
безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России в Харьковской области уничтожили более 20 установок Starlink

РИА Новости: ВСУ потеряли более 20 установок Starlink в Харьковской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператоры FPV-дронов
Операторы FPV-дронов - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Операторы FPV-дронов . Архивное фото
КУРСК, 12 мар - РИА Новости. Специалисты беспилотных систем и артиллерии 11-го армейского корпуса группировки "Север" за первую неделю марта уничтожили более 20 спутниковых установок Starlink и более 30 антенн связи в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем с позывным "Карта".
"Всего в первую неделю марта специалисты 11-го армейского корпуса уничтожили более 30 антенн связи и усиления сигнала, а также около 20 спутниковых установок Starlink, что позволило дезорганизовать работу противника на определённых участках", - сообщил "Карта".
Он уточнил, что также за этот период уничтожили более 20 пунктов управления БПЛА ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
