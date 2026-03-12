ВС России в Харьковской области уничтожили более 20 установок Starlink

КУРСК, 12 мар - РИА Новости. Специалисты беспилотных систем и артиллерии 11-го армейского корпуса группировки "Север" за первую неделю марта уничтожили более 20 спутниковых установок Starlink и более 30 антенн связи в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем с позывным "Карта".

"Всего в первую неделю марта специалисты 11-го армейского корпуса уничтожили более 30 антенн связи и усиления сигнала, а также около 20 спутниковых установок Starlink, что позволило дезорганизовать работу противника на определённых участках", - сообщил "Карта".