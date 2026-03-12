https://ria.ru/20260312/spetsoperatsiya-2080117399.html
ВС России в Харьковской области уничтожили более 20 установок Starlink
ВС России в Харьковской области уничтожили более 20 установок Starlink - РИА Новости, 12.03.2026
ВС России в Харьковской области уничтожили более 20 установок Starlink
Специалисты беспилотных систем и артиллерии 11-го армейского корпуса группировки "Север" за первую неделю марта уничтожили более 20 спутниковых установок... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T07:15:00+03:00
2026-03-12T07:15:00+03:00
2026-03-12T07:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021062883_0:236:3072:1964_1920x0_80_0_0_021f30c0e24d424606da6b4a21785e5c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021062883_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_08935731f269cbab8c8d6260fdfa9dea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России в Харьковской области уничтожили более 20 установок Starlink
РИА Новости: ВСУ потеряли более 20 установок Starlink в Харьковской области
КУРСК, 12 мар - РИА Новости. Специалисты беспилотных систем и артиллерии 11-го армейского корпуса группировки "Север" за первую неделю марта уничтожили более 20 спутниковых установок Starlink и более 30 антенн связи в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем с позывным "Карта".
"Всего в первую неделю марта специалисты 11-го армейского корпуса уничтожили более 30 антенн связи и усиления сигнала, а также около 20 спутниковых установок Starlink, что позволило дезорганизовать работу противника на определённых участках", - сообщил "Карта".
Он уточнил, что также за этот период уничтожили более 20 пунктов управления БПЛА ВСУ
.