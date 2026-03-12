Рейтинг@Mail.ru
Расчет ПВО "Центра" уничтожил три дальних беспилотника ВСУ - РИА Новости, 12.03.2026
Специальная военная операция на Украине
 
06:30 12.03.2026
Расчет ПВО "Центра" уничтожил три дальних беспилотника ВСУ
Расчет ПВО "Центра" уничтожил три дальних беспилотника ВСУ - РИА Новости, 12.03.2026
Расчет ПВО "Центра" уничтожил три дальних беспилотника ВСУ
Расчет ПВО группировки "Центр" уничтожил три дальних беспилотника ВСУ PD-2 во время массового налета, рассказал РИА Новости Михаил Чердынцев, механик-водитель...
2026-03-12T06:30:00+03:00
2026-03-12T06:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Расчет ПВО "Центра" уничтожил три дальних беспилотника ВСУ

РИА Новости: расчет ЗРК "ТОР-М1" уничтожил три украинских беспилотника PD-2

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО
Военнослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК Тор в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 мар – РИА Новости. Расчет ПВО группировки "Центр" уничтожил три дальних беспилотника ВСУ PD-2 во время массового налета, рассказал РИА Новости Михаил Чердынцев, механик-водитель расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "ТОР-М1" 838-го отдельного зенитно-ракетного дивизиона 27-й гвардейской мотострелковой дивизии.
"Во время массового налета ударных дронов ВСУ поступила команда выдвинуться на боевую позицию. В течение 7-10 минут мы выехали и "отработали" (совершили пуски ракет по целям - ред.). Поступила команда убыть на следующую боевую позицию, после чего у меня было 4-5 секунд, чтобы уехать с позиции. Машину запустил, уехали", – рассказал мехвод.
Военнослужащий: бойцы ВС РФ уничтожают до 10 расчетов БПЛА ВСУ в день в ДНР - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Военный рассказал, сколько расчетов БПЛА ВСУ ВС России уничтожают за день
30 августа 2025, 18:53
Собеседник агентства уточнил, что на первой точке было выпущено несколько ракет по воздушным целям противника.
"На второй боевой позиции тоже "отработали" и отправились в отстойник, во временный гараж. Поразили 3 цели. Позже нам командование сообщило, что это были вражеские "PD-2"", – добавил боец.
По информации из открытых источников, украинский беспилотник PD-2 способен летать на высотах до 4500 метров и доставлять 11 кг боевой нагрузки на расстояние 1100 км.
В распоряжении редакции имеются кадры боевой работы комплекса противовоздушной обороны "ТОР-М1", а также кадры поражения целей противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
