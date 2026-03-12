Расчет ПВО "Центра" уничтожил три дальних беспилотника ВСУ

Военнослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО. Архивное фото

ДОНЕЦК, 12 мар – РИА Новости. Расчет ПВО группировки "Центр" уничтожил три дальних беспилотника ВСУ PD-2 во время массового налета, рассказал РИА Новости Михаил Чердынцев, механик-водитель расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "ТОР-М1" 838-го отдельного зенитно-ракетного дивизиона 27-й гвардейской мотострелковой дивизии.

"Во время массового налета ударных дронов ВСУ поступила команда выдвинуться на боевую позицию. В течение 7-10 минут мы выехали и "отработали" (совершили пуски ракет по целям - ред.). Поступила команда убыть на следующую боевую позицию, после чего у меня было 4-5 секунд, чтобы уехать с позиции. Машину запустил, уехали", – рассказал мехвод.

Собеседник агентства уточнил, что на первой точке было выпущено несколько ракет по воздушным целям противника.

"На второй боевой позиции тоже "отработали" и отправились в отстойник, во временный гараж. Поразили 3 цели. Позже нам командование сообщило, что это были вражеские "PD-2"", – добавил боец.

По информации из открытых источников, украинский беспилотник PD-2 способен летать на высотах до 4500 метров и доставлять 11 кг боевой нагрузки на расстояние 1100 км.