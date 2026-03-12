https://ria.ru/20260312/spetsoperatsiya-2080113807.html
Расчет БПЛА под Херсоном навел артиллерию "Днепра" на гаубицу ВСУ
Расчет разведывательного БПЛА "Суперкам s350" 18-й общевойсковой армии выявил и скорректировал огонь артиллеристов "Днепра" по украинской гаубице M777... РИА Новости, 12.03.2026
РИА Новости: расчет "Суперкам" навел артиллерию "Днепра" на гаубицу ВСУ M777
ГЕНИЧЕСК, 12 мар - РИА Новости. Расчет разведывательного БПЛА "Суперкам s350" 18-й общевойсковой армии выявил и скорректировал огонь артиллеристов "Днепра" по украинской гаубице M777 американского производства, сообщает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за работой расчета БПЛА.
"В основном ищем цели: технику, ствольную артиллерию, M777 находили… Выявляли, уничтожали", - сказал оператор разведывательного БПЛА с позывным "Шмель".
Получив от командования по закрытому каналу связи приказ на боевой вылет, расчет разведывательного БПЛА выдвинулся на автотранспорте на точку старта. В пути бойцы приготовили свой разведывательный БПЛА к взлету. Прибыв на место, всего через две минуты, бойцы подняли беспилотник в небо. Благодаря своим техническим характеристикам "Суперкам s350" может находиться в воздухе более двух с половиной часов и залетать глубоко в тыл обороны противника.
"Максимально больше 100 километров заходили… Дальше Николаева", - сказал боец расчета с позывным "Викинг".
После подъема БПЛА, расчет быстро покинул точку взлета. Оператор БПЛА выявил орудие ВСУ
M777 на правом берегу Днепра
под Херсоном
, передал его координаты командованию, после чего по гаубице противника было нанесено огневое поражение. По словам бойцов расчета, подобным образом уже было уничтожено множество орудий и техники врага, а также пунктов управления БПЛА противника.
Линия боевого соприкосновения в Херсонской области
проходит вдоль Днепра, правый берег оккупирован боевиками ВСУ, тогда как левый контролируют подразделения группировки войск "Днепр".