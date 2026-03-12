Рейтинг@Mail.ru
Расчет БПЛА под Херсоном навел артиллерию "Днепра" на гаубицу ВСУ
06:11 12.03.2026 (обновлено: 09:24 12.03.2026)
Расчет БПЛА под Херсоном навел артиллерию "Днепра" на гаубицу ВСУ
Расчет разведывательного БПЛА "Суперкам s350" 18-й общевойсковой армии выявил и скорректировал огонь артиллеристов "Днепра" по украинской гаубице M777
2026-03-12T06:11:00+03:00
2026-03-12T09:24:00+03:00
безопасность
днепр (река)
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
2026
Безопасность, Днепр (река), Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Расчет БПЛА под Херсоном навел артиллерию "Днепра" на гаубицу ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 12 мар - РИА Новости. Расчет разведывательного БПЛА "Суперкам s350" 18-й общевойсковой армии выявил и скорректировал огонь артиллеристов "Днепра" по украинской гаубице M777 американского производства, сообщает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за работой расчета БПЛА.
"В основном ищем цели: технику, ствольную артиллерию, M777 находили… Выявляли, уничтожали", - сказал оператор разведывательного БПЛА с позывным "Шмель".
Получив от командования по закрытому каналу связи приказ на боевой вылет, расчет разведывательного БПЛА выдвинулся на автотранспорте на точку старта. В пути бойцы приготовили свой разведывательный БПЛА к взлету. Прибыв на место, всего через две минуты, бойцы подняли беспилотник в небо. Благодаря своим техническим характеристикам "Суперкам s350" может находиться в воздухе более двух с половиной часов и залетать глубоко в тыл обороны противника.
"Максимально больше 100 километров заходили… Дальше Николаева", - сказал боец расчета с позывным "Викинг".
После подъема БПЛА, расчет быстро покинул точку взлета. Оператор БПЛА выявил орудие ВСУ M777 на правом берегу Днепра под Херсоном, передал его координаты командованию, после чего по гаубице противника было нанесено огневое поражение. По словам бойцов расчета, подобным образом уже было уничтожено множество орудий и техники врага, а также пунктов управления БПЛА противника.
Линия боевого соприкосновения в Херсонской области проходит вдоль Днепра, правый берег оккупирован боевиками ВСУ, тогда как левый контролируют подразделения группировки войск "Днепр".
