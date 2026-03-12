Расчет БПЛА под Херсоном навел артиллерию "Днепра" на гаубицу ВСУ

Получив от командования по закрытому каналу связи приказ на боевой вылет, расчет разведывательного БПЛА выдвинулся на автотранспорте на точку старта. В пути бойцы приготовили свой разведывательный БПЛА к взлету. Прибыв на место, всего через две минуты, бойцы подняли беспилотник в небо. Благодаря своим техническим характеристикам "Суперкам s350" может находиться в воздухе более двух с половиной часов и залетать глубоко в тыл обороны противника.