Операторы БПЛА скорректировали авиаудар по мосту в Запорожской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 12.03.2026
Операторы БПЛА скорректировали авиаудар по мосту в Запорожской области
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Орлан-10"
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Орлан-10". Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Операторы БПЛА "Орлан-10" скорректировали авиаудар по мосту в Запорожской области, который использовался в интересах ВСУ, соответствующие кадры показало Министерство обороны России.
На видео военнослужащие ВС РФ собирают взлетную установку для беспилотника, также подготавливают "Орлан-10" к боевому вылету. На кадрах видно, что дроноводы управляют БПЛА через ноутбуки и джойстик, корректируют его полет. Опубликованное Минобороны РФ видео заканчивается демонстрацией успешного авиационного удара по мосту, использовавшемуся в интересах ВСУ в Запорожской области.
"Расчёты разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Орлан-10" отдельного батальона беспилотных систем Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ круглосуточно ведут воздушную разведку противника вблизи города Запорожье", - подчеркнули в Минобороны России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2026 МИА «Россия сегодня»
