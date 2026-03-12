Операторы БПЛА скорректировали авиаудар по мосту в Запорожской области

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Операторы БПЛА "Орлан-10" скорректировали авиаудар по мосту в Запорожской области, который использовался в интересах ВСУ, соответствующие кадры показало Министерство обороны России.
На видео военнослужащие ВС РФ собирают взлетную установку для беспилотника, также подготавливают "Орлан-10" к боевому вылету. На кадрах видно, что дроноводы управляют БПЛА через ноутбуки и джойстик, корректируют его полет. Опубликованное Минобороны РФ видео заканчивается демонстрацией успешного авиационного удара по мосту, использовавшемуся в интересах ВСУ в Запорожской области.
"Расчёты разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Орлан-10" отдельного батальона беспилотных систем Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ круглосуточно ведут воздушную разведку противника вблизи города Запорожье", - подчеркнули в Минобороны России.
