ВС России пресекают попытки украинских ДРГ форсировать Днепр
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:01 12.03.2026
ВС России пресекают попытки украинских ДРГ форсировать Днепр
Военнослужащие группировки войск "Днепр" блокируют и пресекают все попытки украинских ДРГ переправиться на левый берег Днепра в Херсонской области
специальная военная операция на украине
днепр (река)
херсонская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
Дарья Буймова
днепр (река), херсонская область , вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепр (река), Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Военнослужащий в зоне проведения СВО
Военнослужащий в зоне проведения СВО
Военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 12 мар - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Днепр" блокируют и пресекают все попытки украинских ДРГ переправиться на левый берег Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости разведчик 18-й общевойсковой армии с позывными "Шмель".
"Наблюдаем за тем, чтобы не переправились на лодках, не подкатились, можно сказать, ближе. Выявляем цели и уничтожаем их… ДРГ здесь не пройдет", - сказал РИА Новости боец расчета разведывательного БПЛА "Суперкам" группировки "Днепр" с позывным "Шмель".
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
"На руку Москве": на Западе раскрыли, чего собираются лишить Украину
01:00
По словам бойцов, благодаря слаженным действиям разведчиков и артиллеристов любые попытки ДРГ противника форсировать Днепр пресекаются.
Линия боевого соприкосновения между ВС РФ и боевиками ВСУ в Херсонской области проходит по Днепру. При это левый берег контролируется российской армией, тогда как правый оккупирован вооруженными формированиями киевского режима. Ранее украинские диверсанты неоднократно осуществляли попытки переправиться на левый берег с целью проведения на нем разведки и террористических актов, однако в последнее время, благодаря действиям бойцов группировки войск "Днепр", ВС РФ все подобные попытки блокируют, а ДРГ врага уничтожаются либо на правом берегу, либо непосредственно в акватории реки, во время переправы.
Специальная военная операция на Украине
Днепр (река)
Херсонская область
Вооруженные силы РФ
Вооруженные силы Украины
Безопасность
 
 
