ВС России пресекают попытки украинских ДРГ форсировать Днепр

ГЕНИЧЕСК, 12 мар - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Днепр" блокируют и пресекают все попытки украинских ДРГ переправиться на левый берег Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости разведчик 18-й общевойсковой армии с позывными "Шмель".
"Наблюдаем за тем, чтобы не переправились на лодках, не подкатились, можно сказать, ближе. Выявляем цели и уничтожаем их… ДРГ здесь не пройдет", - сказал РИА Новости боец расчета разведывательного БПЛА "Суперкам" группировки "Днепр" с позывным "Шмель".
По словам бойцов, благодаря слаженным действиям разведчиков и артиллеристов любые попытки ДРГ противника форсировать Днепр пресекаются.
Линия боевого соприкосновения между ВС РФ и боевиками ВСУ в Херсонской области проходит по Днепру. При это левый берег контролируется российской армией, тогда как правый оккупирован вооруженными формированиями киевского режима. Ранее украинские диверсанты неоднократно осуществляли попытки переправиться на левый берег с целью проведения на нем разведки и террористических актов, однако в последнее время, благодаря действиям бойцов группировки войск "Днепр", ВС РФ все подобные попытки блокируют, а ДРГ врага уничтожаются либо на правом берегу, либо непосредственно в акватории реки, во время переправы.
22 июня 2022, 17:18