ВС России пресекают попытки украинских ДРГ форсировать Днепр

ГЕНИЧЕСК, 12 мар - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Днепр" блокируют и пресекают все попытки украинских ДРГ переправиться на левый берег Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости разведчик 18-й общевойсковой армии с позывными "Шмель".

"Наблюдаем за тем, чтобы не переправились на лодках, не подкатились, можно сказать, ближе. Выявляем цели и уничтожаем их… ДРГ здесь не пройдет", - сказал РИА Новости боец расчета разведывательного БПЛА "Суперкам" группировки "Днепр" с позывным "Шмель".