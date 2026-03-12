Рейтинг@Mail.ru
Иностранные наемники из Херсона исчезли, сообщил разведчик "Днепра"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:25 12.03.2026
Иностранные наемники из Херсона исчезли, сообщил разведчик "Днепра"
Иностранные наемники из Херсона исчезли, сообщил разведчик "Днепра"
Иностранных наемников в подконтрольном ВСУ Херсоне на сегодняшний день нет, сообщил РИА Новости боец расчета БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки "Днепр" с РИА Новости, 12.03.2026
2026
Иностранные наемники из Херсона исчезли, сообщил разведчик "Днепра"

Боевая работа расчета САУ 2С44 "Гиацинт-К" в зоне проведения СВО
Боевая работа расчета САУ 2С44 "Гиацинт-К" в зоне проведения СВО. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 12 мар - РИА Новости. Иностранных наемников в подконтрольном ВСУ Херсоне на сегодняшний день нет, сообщил РИА Новости боец расчета БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки "Днепр" с позывным "Викинг".
"Сейчас (наемников) нет", - сказал боец корреспонденту РИА Новости в ответ на вопрос наблюдает ли он иностранных наемников на правом берегу Днепра.
Линия боевого соприкосновения в Херсонской области проходит по Днепру. Правый берег Днепра оккупирован вооруженными формированиями Киевского режима. По сообщениям разведки и подполья, ранее на правом берегу часто наблюдались иностранные наемники из стран членов блока НАТО и из Латинской Америки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
