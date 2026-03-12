https://ria.ru/20260312/spetsoperatsiya-2080102360.html
Иностранные наемники из Херсона исчезли, сообщил разведчик "Днепра"
Иностранные наемники из Херсона исчезли, сообщил разведчик "Днепра" - РИА Новости, 12.03.2026
Иностранные наемники из Херсона исчезли, сообщил разведчик "Днепра"
Иностранных наемников в подконтрольном ВСУ Херсоне на сегодняшний день нет, сообщил РИА Новости боец расчета БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки "Днепр" с РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T03:25:00+03:00
2026-03-12T03:25:00+03:00
2026-03-12T03:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (река)
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072382774_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_08303b889a3b3e0bca167c552d707abd.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (река)
херсон
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072382774_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_9197aeebcf5dc888a5b43dbe1f5f65ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепр (река), херсон, херсонская область , вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (река), Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, НАТО
Иностранные наемники из Херсона исчезли, сообщил разведчик "Днепра"
РИА Новости: иностранных наемников в Херсоне на сегодняшний день нет