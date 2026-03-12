https://ria.ru/20260312/spetsoperatsiya-2080098995.html
В группе "Днепр" не используют иностранные мессенджеры
В группе "Днепр" не используют иностранные мессенджеры - РИА Новости, 12.03.2026
В группе "Днепр" не используют иностранные мессенджеры
Военнослужащие группировки войск "Днепр" не используют на фронте в зоне СВО иностранные интернет-мессенджеры, при этом для военных нужд у них имеется... РИА Новости, 12.03.2026
ГЕНИЧЕСК, 12 мар - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Днепр" не используют на фронте в зоне СВО иностранные интернет-мессенджеры, при этом для военных нужд у них имеется специализированный военный мессенджер, сообщил РИА Новости оператор разведывательного БПЛА 18-й армии группировки войск "Днепр" с позывным "Шмель".
"Иностранные мессенджеры - нет. Со связью все в порядке. В Министерстве обороны есть свои аналоги или новшества (мессенджеров – ред.), которыми мы пользуемся", - сказал разведчик с позывным "Шмель" в ответ на вопрос корреспондента РИА Новости имеются ли на сегодняшний день у него или его подразделения проблемы со связью.
Боец "Днепра" объяснил, что никой нужды в использовании иностранных коммерческих или гражданских средств связи и интернет-приложений у военнослужащих ВС РФ не имеется.
Ранее в министерстве обороны России заявляли, что в российских войсках, задействованных в СВО, военнослужащие используют исключительно штатные армейские средства связи, которые не аффилированы с гражданскими или коммерческими социальными сетями и иностранными мессенджерами, в том числе с Telegram
