В группе "Днепр" не используют иностранные мессенджеры - РИА Новости, 12.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:45 12.03.2026
В группе "Днепр" не используют иностранные мессенджеры
2026-03-12T02:45:00+03:00
2026-03-12T02:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
telegram
россия
2026
Дарья Буймова
В группе "Днепр" не используют иностранные мессенджеры

Российские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации
© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 12 мар - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Днепр" не используют на фронте в зоне СВО иностранные интернет-мессенджеры, при этом для военных нужд у них имеется специализированный военный мессенджер, сообщил РИА Новости оператор разведывательного БПЛА 18-й армии группировки войск "Днепр" с позывным "Шмель".
"Иностранные мессенджеры - нет. Со связью все в порядке. В Министерстве обороны есть свои аналоги или новшества (мессенджеров – ред.), которыми мы пользуемся", - сказал разведчик с позывным "Шмель" в ответ на вопрос корреспондента РИА Новости имеются ли на сегодняшний день у него или его подразделения проблемы со связью.
Блокировка мессенджера Telegram в России
Песков назвал необходимые условия, чтобы Telegram избежал блокировки
02:05
Боец "Днепра" объяснил, что никой нужды в использовании иностранных коммерческих или гражданских средств связи и интернет-приложений у военнослужащих ВС РФ не имеется.
Ранее в министерстве обороны России заявляли, что в российских войсках, задействованных в СВО, военнослужащие используют исключительно штатные армейские средства связи, которые не аффилированы с гражданскими или коммерческими социальными сетями и иностранными мессенджерами, в том числе с Telegram.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияTelegram
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
