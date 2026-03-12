https://ria.ru/20260312/spetsoperatsiya-2080098393.html
Боец рассказал о приближении к ключевым позициям ВСУ перед Краматорском
Боец рассказал о приближении к ключевым позициям ВСУ перед Краматорском - РИА Новости, 12.03.2026
Боец рассказал о приближении к ключевым позициям ВСУ перед Краматорском
Российские войска продвинулись вперед на краматорско-дружковском направлении и уже видят стратегические опорные пункты ВСУ, взятие которых может вывести на... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T02:42:00+03:00
2026-03-12T02:42:00+03:00
2026-03-12T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
донбасс
днепр (река)
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074625597_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e9e839e7924429e5793f87a3a55e1eb.jpg
https://ria.ru/20260312/ukraina-2080089302.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донбасс
днепр (река)
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074625597_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a930d6de9082948e6648239f6a84ed25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, днепр (река), запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Днепр (река), Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Боец рассказал о приближении к ключевым позициям ВСУ перед Краматорском
РИА Новости: ВС России продвинулись на Славянско-Краматорском направлении
ЛУГАНСК, 12 мар - РИА Новости. Российские войска продвинулись вперед на краматорско-дружковском направлении и уже видят стратегические опорные пункты ВСУ, взятие которых может вывести на Краматорскую агломерацию, рассказал РИА Новости, командир роты отряда "Русь" Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", с позывным "Миссионер".
"Сейчас нам уже показались именно те опорные пункты, которые являются стратегическими и напрямую выводят именно на агломерат Краматорска", - рассказал "Миссионер".
Собеседник агентства уточнил, что противник все равно предпринимает попытки удерживать свои позиции, активно используя различные виды БПЛА. Но бойцам Добровольческого корпуса "южной" группировки войск удается проламывать оборону противника, противодействуя дронам противника различными способами.
Взятие Славянско-Краматорской агломерации является важным пунктом для дальнейшего продвижения российских сил, так как они являются одним из главных укрепрайонов ВСУ
и логистическим центром украинских военных. Через эти города проходят основные железнодорожные и автомобильные логистические пути для снабжения группировки ВСУ в Донбассе
. Также освобождение данных городов открывает российским войскам оперативный простор для дальнейших действий в направлении Днепра
и Запорожской области
.