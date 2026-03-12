Боец рассказал о приближении к ключевым позициям ВСУ перед Краматорском

ЛУГАНСК, 12 мар - РИА Новости. Российские войска продвинулись вперед на краматорско-дружковском направлении и уже видят стратегические опорные пункты ВСУ, взятие которых может вывести на Краматорскую агломерацию, рассказал РИА Новости, командир роты отряда "Русь" Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", с позывным "Миссионер".

"Сейчас нам уже показались именно те опорные пункты, которые являются стратегическими и напрямую выводят именно на агломерат Краматорска", - рассказал "Миссионер".

Собеседник агентства уточнил, что противник все равно предпринимает попытки удерживать свои позиции, активно используя различные виды БПЛА. Но бойцам Добровольческого корпуса "южной" группировки войск удается проламывать оборону противника, противодействуя дронам противника различными способами.