Боец рассказал о приближении к ключевым позициям ВСУ перед Краматорском
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
02:42 12.03.2026 (обновлено: 05:09 12.03.2026)
Боец рассказал о приближении к ключевым позициям ВСУ перед Краматорском
Российские войска продвинулись вперед на краматорско-дружковском направлении и уже видят стратегические опорные пункты ВСУ, взятие которых может вывести на... РИА Новости, 12.03.2026
Боец рассказал о приближении к ключевым позициям ВСУ перед Краматорском

РИА Новости: ВС России продвинулись на Славянско-Краматорском направлении

Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 мар - РИА Новости. Российские войска продвинулись вперед на краматорско-дружковском направлении и уже видят стратегические опорные пункты ВСУ, взятие которых может вывести на Краматорскую агломерацию, рассказал РИА Новости, командир роты отряда "Русь" Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", с позывным "Миссионер".
"Сейчас нам уже показались именно те опорные пункты, которые являются стратегическими и напрямую выводят именно на агломерат Краматорска", - рассказал "Миссионер".
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
"На руку Москве": на Западе раскрыли, чего собираются лишить Украину
01:00
Собеседник агентства уточнил, что противник все равно предпринимает попытки удерживать свои позиции, активно используя различные виды БПЛА. Но бойцам Добровольческого корпуса "южной" группировки войск удается проламывать оборону противника, противодействуя дронам противника различными способами.
Взятие Славянско-Краматорской агломерации является важным пунктом для дальнейшего продвижения российских сил, так как они являются одним из главных укрепрайонов ВСУ и логистическим центром украинских военных. Через эти города проходят основные железнодорожные и автомобильные логистические пути для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. Также освобождение данных городов открывает российским войскам оперативный простор для дальнейших действий в направлении Днепра и Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
