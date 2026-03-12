Российские морпехи ликвидировали группу ВСУ на Добропольском направлении

https://ria.ru/20260312/spetsoperatsiya-2080096359.html
Бойцы морской пехоты ликвидировали группу украинских военнослужащих на добропольском направлении, воспользовавшись туманом и ранним временем суток для скрытного РИА Новости, 12.03.2026
ДОНЕЦК, 12 мар — РИА Новости. Бойцы морской пехоты ликвидировали группу украинских военнослужащих на добропольском направлении, воспользовавшись туманом и ранним временем суток для скрытного выхода в тыл противника, рассказал РИА Новости стрелок 177-го гвардейского полка морской пехоты, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Лис".
По его словам, туманная погода и раннее утро поспособствовали незаметному подходу к позициям боевиков ВСУ
.
"Зашли им в тыл, окопы были выходом в тыл. Мы зашли к ним с тыла, застали их врасплох, они даже не смогли выбежать", — отметил "Лис".
По его словам, в результате боя группа противника была полностью ликвидирована.
"Их там было четыре человека. Группа противника была ликвидирована, боевые задачи выполнили, закрепились на этом рубеже", — добавил он.