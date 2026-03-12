Состояние туристки, впавшей в кому в Таиланде, ухудшилось

https://ria.ru/20260312/sostojanie-2080173972.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости. Состояние туристки из крымского города Саки Екатерины Пановой, впавшей в кому в Таиланде, ухудшилось, она не может дышать без ИВЛ, сообщила РИА Новости представитель российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.
Ранее Шерстобоева сообщала агентству, что Панова вместе с сестрой отдыхала в Паттайе
, но впала в кому после операции по удалению зуба мудрости. Сейчас Екатерина, инвалид-колясочник, находится в госпитале Чонбури
.
"Состояние Кати, по словам ее сестры, ухудшилось. Если раньше она неосознанно открывала глаза, то сейчас вообще никак не реагирует, уходит в кому глубже. Сегодня врачи попытались снять ее с ИВЛ, но неудачно. Катя сама не дышит, попытка была пустая, ее опять перевели на ИВЛ", — сказала Шерстобоева.
По ее словам, прогнозов по выздоровлению Екатерины и возвращению обратно в Россию
нет.