Состояние туристки, впавшей в кому в Таиланде, ухудшилось - РИА Новости, 12.03.2026
11:49 12.03.2026 (обновлено: 12:23 12.03.2026)
Состояние туристки, впавшей в кому в Таиланде, ухудшилось
Состояние туристки из крымского города Саки Екатерины Пановой, впавшей в кому в Таиланде, ухудшилось, она не может дышать без ИВЛ, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 12.03.2026
таиланд, саки (крым), паттайя, в мире
Состояние туристки, впавшей в кому в Таиланде, ухудшилось

РИА Новости: впавшая в кому в Таиланде туристка из Крыма не может дышать без ИВЛ

Машина скорой медицинской помощи в Таиланде
Машина скорой медицинской помощи в Таиланде - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Машина скорой медицинской помощи в Таиланде. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости. Состояние туристки из крымского города Саки Екатерины Пановой, впавшей в кому в Таиланде, ухудшилось, она не может дышать без ИВЛ, сообщила РИА Новости представитель российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.
Ранее Шерстобоева сообщала агентству, что Панова вместе с сестрой отдыхала в Паттайе, но впала в кому после операции по удалению зуба мудрости. Сейчас Екатерина, инвалид-колясочник, находится в госпитале Чонбури.
"Состояние Кати, по словам ее сестры, ухудшилось. Если раньше она неосознанно открывала глаза, то сейчас вообще никак не реагирует, уходит в кому глубже. Сегодня врачи попытались снять ее с ИВЛ, но неудачно. Катя сама не дышит, попытка была пустая, ее опять перевели на ИВЛ", — сказала Шерстобоева.
По ее словам, прогнозов по выздоровлению Екатерины и возвращению обратно в Россию нет.
Машина скорой медицинской помощи в Таиланде - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Россиянка пострадала при падении с четвертого этажа гостиницы на Пхукете
5 марта, 10:11
 
ТаиландСаки (Крым)ПаттайяВ мире
 
 
