Творческие люди лучше запоминают сны, рассказала сомнолог - 12.03.2026
03:49 12.03.2026
Творческие люди лучше запоминают сны, рассказала сомнолог
Люди с творческим типом мышления, высокой чувствительностью к впечатлениям, вниманием к внутренним переживаниям чаще запоминают сны и описывают их более ярко,... РИА Новости, 12.03.2026
2026
Творческие люди лучше запоминают сны, рассказала сомнолог

Девушка во время сна
Девушка во время сна . Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Люди с творческим типом мышления, высокой чувствительностью к впечатлениям, вниманием к внутренним переживаниям чаще запоминают сны и описывают их более ярко, сообщила РИА Новости врач сомнолог-кардиолог Скандинавского центра здоровья Валерия Бонадыкова.
"Чаще звучит так, будто творческие люди физически видят сны больше. В реальности почти все люди видят сны регулярно, просто не все их запоминают. И вот здесь действительно появляется интересная закономерность: у людей с творческим типом мышления, высокой чувствительностью к впечатлениям, вниманием к внутренним переживаниям сны чаще остаются в памяти и описываются как более яркие. Это связано не с магией, а с тем, как работает внимание и запоминание", - рассказала Бонадыкова.
Она отметила, что если человек склонен прислушиваться к ощущениям и фиксировать детали, мозг легче удерживает фрагменты сна при пробуждении.
"Есть еще практическая причина, особенно характерная для творческих профессий: нерегулярный график, ночные дедлайны, перелеты, стресс, поздние экраны, сон в разное время", - подчеркнула Бонадыкова.
Врач добавила, что такой сон чаще становится более фрагментированным, с микропробуждениями под утро, а именно в эти моменты сны лучше запоминаются. В итоге кажется, что снов больше и они ярче, хотя в основе часто стоит режим и качество сна.
