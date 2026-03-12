Творческие люди лучше запоминают сны, рассказала сомнолог

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Люди с творческим типом мышления, высокой чувствительностью к впечатлениям, вниманием к внутренним переживаниям чаще запоминают сны и описывают их более ярко, сообщила РИА Новости врач сомнолог-кардиолог Скандинавского центра здоровья Валерия Бонадыкова.

"Чаще звучит так, будто творческие люди физически видят сны больше. В реальности почти все люди видят сны регулярно, просто не все их запоминают. И вот здесь действительно появляется интересная закономерность: у людей с творческим типом мышления, высокой чувствительностью к впечатлениям, вниманием к внутренним переживаниям сны чаще остаются в памяти и описываются как более яркие. Это связано не с магией, а с тем, как работает внимание и запоминание", - рассказала Бонадыкова.

Она отметила, что если человек склонен прислушиваться к ощущениям и фиксировать детали, мозг легче удерживает фрагменты сна при пробуждении.

"Есть еще практическая причина, особенно характерная для творческих профессий: нерегулярный график, ночные дедлайны, перелеты, стресс, поздние экраны, сон в разное время", - подчеркнула Бонадыкова.